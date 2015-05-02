همکاری ۳۰۰ آزمایشگاه خصوصی کنترل غذا و دارو با وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند اظهار داشت: در تمامی معاونت های غذا و دارو سراسر کشور آزمایشگاه های کنترل فعال هستند که وظیفه برخی از این آزمایشگاه ها در حد کارهای روتین است، به خصوص آزمایش های نمونه برداری که در حوزه بهداشت محیط به صورت مرتب از رستوران ها و مراکز عرضه غذا صورت می گیرد.

وی گفت: برخی از دانشگاه ها و به خصوص دانشگاه های قطب در زمینه آزمایشات و نمونه برداری قوی تر هستند و مجهز هستند و حدود ۳۰۰ آزمایشگاه خصوصی همکار و مجاز با وزارت بهداشت همکاری دارند یعنی تایید صلاحیت شده اند و نمونه برای این آزمایشگاه ها ارسال می شود و پاسخ آنها نیز مورد تایید است، البته نظارت آزمایشگاه مرجع بر آنها وجود دارد صلاحیت آزمایشگاه های خصوصی مدت محدودی دارند و نظارت های دوره ای نیز توسط این آزمایشگاه ها انجام می شود.

دیناروند خاطر نشان کرد: در حوزه نظارت علاقه مندیم با توجه به محدودیت هایی که دولت دارد از نهادهای عمومی برای نظارت استفاده کنیم که زیرساخت های آن نیز در قانون برنامه توسعه چهارم وجود دارد که در قانون برنامه پنجم نیز ادامه پیدا کرده است ولی از نظر آیین نامه ای هنوز آماده نشده و در حوزه نظارتی بخش خصوصی فعالیتی ندارد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وظایف ما در سازمان غذا و دارو بخشی نظارتی و بخشی نیز تنظیم بازار است. به عنوان مثال در حوزه غذا وظیفه ما نظارت بر سلامت و کیفیت غذا و در حوزه دارو به جز سلامت دارو و کیفیت آن وظایفی نیز در تنظیم بازار داریم از جمله کنترل قیمت، دسترسی مردم، عدالت در توزیع و... است که در قانون نیز آمده است.

دیناروند در پایان گفت: در برخی حوزه ها وظایف ما فراتر از نظارت است و به موجب قانون اختیار قیمت گذاری دارو نیز بر عهده سازمان غذا و دارو است.