به گزارش خبرنگار مهر، گرچه امروز، کمتر مادربزرگی است که با زبانی شیرین و کودکانه برای نوه کوچک خود از جهانی ناشناخته بگوید. دیگر مادران دست کودکان خود را در دست نمی‌گیرند و آنان را به کاخ شمس‌العماره و سردر باغ ملی نمی‌برند. گویی باد، سال‌های شاد و خاطره برانگیز کودکی را به تاراج برده، انگار کوچه‌ها، عطر اقاقی را فراموش کرده و خانه‌ها، حوض‌‌های کاشی آبی را از یاد برده‌اند و اینچنین است که هر روز از ریشه‌های خود، بیشتر فاصله می‌گیریم و ارزش‌های دیرین خود را فراموش می‌کنیم.

قصه، بخشی از میراث فرهنگی ماست و هنوز هم با وجود ماهواره، اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای، بچه‌ها علاقه خاصی به خواندن و شنیده قصه دارند. شاید از این‌روست که انتشارات قدیانی، مجموعه «کتاب‌های نارنجی» را برای بچه‌های 6 تا 10 سال منتشر کرده است.

«366 قصه در 52 جلد برای هفته‌های سال»، «366 قصه در 12 جلد به صورا دوزبانه برای ماه‌های سال»، «366 قصه در مجموعه تک جلدی برای روزهای سال» منتشر شده و در اختیار بچه‌ها قرار گرفته است.

سرور کُتُبی، فریبا کلهر و فروزنده خداجو سه نویسنده مطرح حوزه کودک و نوجوان، این مجموعه را نوشته و 40 تصویرگر از جمله رویا بیژنی، تهمینه حدادی، سمیه علی‌پور، بنفشه احمدزاده و سیدحسن موسوی آن را تصویر کرده‌اند.

تمام صفحات این مجموعه، گلاسه است و با تصاویری کودکانه همراه شده؛ قصه‌ها شیرین و جذاب و تاثیرگذار است. این کتاب در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 30 هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.

مخاطبان این مجموعه (کیف-کتابِ جلد اول کتاب­‌های نارنجی) می­‌توانند با تهیه­ این کتاب، علاوه بر دستیابی به جلد اول کتاب­‌های نارنجی، به لوح فشرده‌­ای که همراه آن است و بازی‌­ها و سرگرمی­‌ها­ و باقی مواردی که در کنار هم به هر چه جذاب­‌تر شدن این مجموعه کمک می­‌کند و برای آموزش و پرورش بچه­‌ها مناسب است دست پیدا کنند.

کیف- کتابِ جلدِ اول کتاب­های نارنجی، به همراه کتاب و لوح فشرده انیمیشن و بازی و سرگرمی، به قیمت 15000 تومان به دست علاقه­مندان رسیده و در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌­المللی کتاب تهران، امکان تهیۀ این کیف- کتاب وجود دارد.