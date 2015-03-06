به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتابهای « ما کودکان مسلمان»، سروده مریم اسلامی و تصویرگری مامک رزمگیر و منصوره محمدی در ۱۲ جلد منتشر و از سوی انتشارات قدیانی روانه بازار شد.
مریم اسلامی، شاعر کودک، در طول فعالیت خود توانسته با یاری گرفتن از مفاهیم ارزشمند و مهم که جایگاه ویژهای در زندگی کودکان و نوجوانان دارد و همینطور واژههای ساده و روان، در راهنمایی رساندن به این نسل، موفق عمل کند.
شاعر مجموعه شعرهای«ما کودکان مسلمان» با شعرهایی درباره قرآن، نماز، امانتداری، نیکی به پدر و مادر، حق همسایه، راست گویی، شکرگزاری، روزه، پاکیزگی، مراقبت از خود، رازداری و خوش قولی نکاتی ارزشمند را در راستای آموختن مفاهیم اعتقادی، با مخاطب، در میان گذاشته است.
در بخشی این مجموعه آمده:«بابایم از من قول میخواست/ من هم به او یک قول دادم/ کم کم شدم خیلی صمیمی/ با دفتر مشق و مدادم/ در کارنامه، نمرههایم/ امسال خیلی خوب و عالیاست/ از درسهای سخت حتی/ شکر خدا آوردهام بیست»
تصویر و تصویرگری همانند شعر و کلام آهنگین، یکی از مواردی است که میتواند با انسان ارتباط برقرار کند و وقتی این دو به درستی کنار هم قرار میگیرند میتوانند بهترین منبع برای یاری رساندن به نسلی باشند که نیازمند دانستن هستند.
در بخش دیگری از این مجموعه آمده:«یک خانه دارم/ از باغ، بهتر/ مثل درختند/ بابا و مادر/ با هم که هستیم/ مثل بهاریم/ در شهر گلها/ ما خانه داریم.»
مؤسسه انتشارات قدیانی این ۱۲ جلد را در نوبت اول چاپ در تیراژ ۱۶۵۰ نسخه، به قیمت هر جلد ۳۵۰۰ تومان روانه بازار کتاب کرد.
با مراجعه به سایت رسمی مؤسسه انتشارات قدیانی میتوانید کتاب مورد نظر خود را به صورت آنلاین تهیه کرده و از باقی کتابهای منتشر شده این مؤسسه مطلع شوید و همچنین در فروشگاههای معتبر سراسر کشور امکان دسترسی به کتابهای این مؤسسه فراهم است.
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