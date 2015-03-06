به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب‌های « ما کودکان مسلمان»، سروده‌ مریم اسلامی و تصویرگری مامک رزمگیر و منصوره محمدی در ۱۲ جلد منتشر و از سوی انتشارات قدیانی روانه­ بازار شد.

مریم اسلامی، شاعر کودک، در طول فعالیت خود توانسته با یاری گرفتن از مفاهیم ارزشمند و مهم که جایگاه ویژه‌­ای در زندگی کودکان و نوجوانان دارد و همین­‌طور واژه‌­های ساده و روان، در راهنمایی رساندن به این نسل، موفق عمل کند.

شاعر مجموعه شعرهای«ما کودکان مسلمان» با شعرهایی درباره­ قرآن، نماز، امانت­داری، نیکی به پدر و مادر، حق همسایه، راست گویی، شکرگزاری، روزه، پاکیزگی، مراقبت از خود، رازداری و خوش قولی نکاتی ارزشمند را در راستای آموختن مفاهیم اعتقادی، با مخاطب، در میان گذاشته­ است.

در بخشی این مجموعه آمده:«بابایم از من قول می‌­خواست/ من هم به او یک قول دادم/ کم کم شدم خیلی صمیمی/ با دفتر مشق و مدادم/ در کارنامه، نمره‌هایم/ امسال خیلی خوب و عالی­‌است/ از درس­‌های سخت حتی/ شکر خدا آورده‌­ام بیست»

تصویر و تصویرگری همانند شعر و کلام آهنگین، یکی از مواردی است که می‌­تواند با انسان ارتباط برقرار کند و وقتی این دو به درستی کنار هم قرار می­‌گیرند می‌­توانند بهترین منبع برای یاری رساندن به نسلی باشند که نیازمند دانستن هستند.

در بخش دیگری از این مجموعه آمده:«یک خانه دارم/ از باغ، بهتر/ مثل درخت­ند/ بابا و مادر/ با هم که هستیم/ مثل بهاریم/ در شهر گل‌­ها/ ما خانه داریم.»

مؤسسه­ انتشارات قدیانی این ۱۲ جلد را در نوبت اول چاپ در تیراژ ۱۶۵۰ نسخه، به قیمت هر جلد ۳۵۰۰ تومان روانه بازار کتاب کرد.

با مراجعه به سایت رسمی مؤسسه­ انتشارات قدیانی می­‌توانید کتاب مورد نظر خود را به صورت آنلاین تهیه کرده و از باقی کتاب­‌های منتشر شده­ این مؤسسه مطلع شوید و همچنین در فروشگاه‌­های معتبر سراسر کشور امکان دسترسی به کتاب­‌های این مؤسسه فراهم است.