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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

«ما کودکان مسلمان» ارزش‌ها را در قالب شعر به بچه‌ها می‌آموزد

«ما کودکان مسلمان» ارزش‌ها را در قالب شعر به بچه‌ها می‌آموزد

«ما کودکان مسلمان» سروده مریم اسلامی، بچه‌ها را در قالب شعر با مفاهیم ارزشی چون نماز و قرآن و... آشنا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب‌های « ما کودکان مسلمان»، سروده‌ مریم اسلامی و تصویرگری  مامک رزمگیر و منصوره محمدی در ۱۲ جلد منتشر و از سوی انتشارات قدیانی روانه­ بازار  شد.

مریم اسلامی، شاعر کودک، در طول فعالیت خود توانسته با یاری گرفتن از مفاهیم ارزشمند و مهم که جایگاه ویژه‌­ای در زندگی کودکان و نوجوانان دارد و همین­‌طور واژه‌­های ساده و روان، در راهنمایی رساندن به این نسل، موفق عمل کند.

شاعر مجموعه شعرهای«ما کودکان مسلمان» با شعرهایی درباره­ قرآن، نماز، امانت­داری، نیکی به پدر و مادر، حق همسایه، راست گویی، شکرگزاری، روزه، پاکیزگی، مراقبت از خود، رازداری و خوش قولی نکاتی ارزشمند را در راستای آموختن مفاهیم اعتقادی، با مخاطب، در میان گذاشته­ است.

در بخشی این مجموعه آمده:«بابایم از من قول می‌­خواست/ من هم به او یک قول دادم/ کم کم شدم خیلی صمیمی/ با دفتر مشق و مدادم/ در کارنامه، نمره‌هایم/ امسال خیلی خوب و عالی­‌است/ از درس­‌های سخت حتی/ شکر خدا آورده‌­ام بیست»

تصویر و تصویرگری همانند شعر و کلام آهنگین، یکی از مواردی است که می‌­تواند با انسان ارتباط برقرار کند و وقتی این دو به درستی کنار هم قرار می­‌گیرند می‌­توانند بهترین منبع برای یاری رساندن به نسلی باشند که نیازمند دانستن هستند.

در بخش دیگری از این مجموعه آمده:«یک خانه دارم/ از باغ، بهتر/ مثل درخت­ند/ بابا و مادر/ با هم که هستیم/ مثل بهاریم/ در شهر گل‌­ها/ ما خانه داریم.»

کودکان مسلمان

مؤسسه­ انتشارات قدیانی  این ۱۲ جلد را در نوبت اول چاپ در تیراژ ۱۶۵۰ نسخه، به قیمت هر جلد ۳۵۰۰ تومان روانه بازار کتاب کرد.

با مراجعه به سایت رسمی مؤسسه­ انتشارات قدیانی می­‌توانید کتاب مورد نظر خود را به صورت آنلاین تهیه کرده و از باقی کتاب­‌های منتشر شده­ این مؤسسه مطلع شوید و همچنین در فروشگاه‌­های معتبر سراسر کشور امکان دسترسی به کتاب­‌های این مؤسسه فراهم است.

کد مطلب 2511653

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