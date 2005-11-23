بدخواهان نخواهند توانست به روابط عميق ايران و عراق لطمه اي وارد كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد پيش از بدرقه رسمي جلال طالباني رييس جمهور عراق طي گزارشي از دستاوردهاي اين سفر گفت: سفر رييس جمهور عراق به ايران سفر كاري و خوبي براي تحكيم روابط دو كشور بود.

وي تاكيد كرد:استقبال ما از رييس جمهورعراق به معناي استقبال از مردم عراق بود، زيرا ما هيچ فاصله اي را بين دولت و كشور ايران و عراق احساس نمي كنيم.

رييس جمهورافزود: پيشرفت، استقلال، عزت و آباداني عراق مورد خاص دوملت و دولت ايران و عراق است و ما عزت و پيشرفت عراق راعزت و پيشرفت خود مي دانيم.

رييس جمهور روند كشور عراق را يك روند رو به رشد دانست و گفت: اميدواريم هر چه زودتر روند استقرار حاكميت ملي و دولت مردمي در عراق حاكم شود.

وي اظهار داشت: خدا را شكر مي كنيم كه برادرانمان كه در دوران مبارزه با يكديگر همگام بوديم . اكنون در مناصب بالاي كشور عراق قرار گرفته اند.

رييس جمهوربا اشاره به جلسات كاري با هيات عراقي گفت: در اين ديدارها تمام قراردادهاي گذشته و كارهاي آينده مورد بررسي قرار گرفت و در مورد آن تصميم گيري شد و در مسايل في مابين ، منطقه اي و جهاني ديدگاهها كاملا هماهنگ و هم جهت بود.

احمدي نژاد تصميم گيري در مورد اتصال خط لوله نفت و راه آهن آبادان ، خرمشهر و بصره و همچنين اتصال برق از نقاط مرزي ايران تا سليمانيه عراق را از جمله مسايل مطرح شده در مذاكرات دو كشور در اين سفر دانست.

وي افزود:اتصال شبكه هاي حمل و نقل ، برق و گاز در چند نقطه دو كشور مورد بررسي قرار گرفت ، همچنين در مورد توسعه مبادلات تجاري و نيز زيارت و سياحت تصميمات خوبي گرفته شد . در شهرسازي ، مديريت و خدمات شهري نيز طي گفتگوهايي كه صورت گرفت مسير خوبي براي پيشرفت اين موارد مشخص گرديده است.

رييس جمهور با بيان اينكه اراده اي مستحكم بين دو ملت و دولتهاي عراق و ايران براي تقويت ، تعميق و تحكيم روابط وجود دارد ، گفت: بدخواهي بدخواهان هيچ گاه نخواهد توانست لطمه اي به روابط عميق و برادرانه ايران و عراق وارد كند و ما هيچ محدوده و مرزي را براي توسعه همكاري بين دو كشور و ملت ايران و عراق نمي شناسيم.

وي سفر طالباني را سفري خوب و در فضايي برادرانه و دوستانه توصيف كرد و گفت: مطمئنيم پيگيري تصميمات اين سفر سطح ارتباطات ايران و عراق را به بالاترين نقطه ممكن خواهد رساند.

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در مورد نقش ايران در ايجاد امنيت در عراق و تقويت روابط في مابين گفت: اين سفر در بالاترين سطح ممكن انجام شد، اما ملاقات ما با برادرانمان به زمان و مكان خاص محدود نمي شود و در هر نقطه از عالم كه به هم برسيم همه احساسي را داريم كه اكنون به ما دست داده است.

رييس جمهور گفت: ديدگاههاي ما با دولت عراق در مورد امنيت اين كشور و منطقه كاملا مشترك است و هر دو از مسائلي كه بر ملت عراق مي گذرد بسيار ناراحت هستيم .

رييس جمهور اسلامي ايران ابراز اميدواري كرد با استقرار كامل دولت برخواسته از اراده ملت عراق امنيت كامل نيز بر اين كشور حاكم شود.

به گزارش خبرنگار ما جلال طالباني رييس جمهور عراق كه از دو روز پيش به ايران سفر كرده است نيز طي سخناني ضمن تشكر از محبت دولت و ملت ايران نسبت به ملت عراق گفت: طي اين سفر اين افتخار را داشتيم كه با رهبر معظم انقلاب و آقاي احمدي نژاد و ديگر برادران ديدار كرده و مذاكرات خوبي براي ارتقا روابط دو كشور انجام داديم و برادران ايراني مان تاكيد كردند كه ما حد و مرزي براي همكاري با عراق نخواهيم داشت.

وي با اشاره به مذاكرات سياسي ، تجاري و امنيتي مقامات دو كشور افزود: ايران اعلام كرد 10 ميليون دلار كمك بلاعوض به يك ميليارد دلار وام با تسهيلات به عراق خواهد داد و نسبت به امنيت عراق تاكيد كردند.

طالباني تصريح كرد دوستان ايراني تجربيات خود را براي بازسازي عراق و خدمات در دستگاههاي كشورمان در اختيار ما قرار دادند و مذاكراتي در خصوص مسائل نفتي و گازي نيز صورت گرفت.

وي خط ريلي بصره - خرمشهر را از مواردي دانست كه عراق را به ايران، كشورهاي آسياي ميانه و چين مرتبط مي كند و گفت: در طول سفرمان به ايران مساله زوار ايراني براي زيارت عتبات عاليات در عراق را بررسي كرديم كه اين امر خير و بركت و شكوفايي براي اقتصاد ايران به ارمغان مي آورد.

چرا كه هدف استراتژيك دو كشور واحد ساختن اقتصاد و مناسبات في مابين است.

رييس جمهور عراق شرايط كنوني بهترين شرايط براي برقراري روابط في مابين دانست و گفت: اين رابطه سود فراواني براي دو ملت خواهد داشت و با جرات مي توانم بگويم ما در اين سفر هرگز احساس نكرديم كه دو تيم كاري بوديم كه بين آنان مذاكره انجام مي شد بلكه يك تيم واحد بوديم كه تلاش مي كنيم.

طالباني در پاسخ به سوال خبرنگاري عرب در خصوص ميانجيگري ايران در توقف عمليات تروريستي از سوي سوريه در عراق گفت: ايران و عراق روابط خوبي با سوريه دارند و هر مساله اي نيز وجود داشته باشد ما آن را در بين خود حل مي كنيم .

وي افزود: ايران همان قدري كه به امنيت خود علاقه دارد به امنيت عراق نيز علاقه مند است و از تمام ظرفيت ها براي تقويت روابط و تعميق امنيت استفاده مي كنيم.