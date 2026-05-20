بخشی نژاد: مردم عراق از لحظه اول جنگ تحمیلی کنار ملت ایران ایستادند

روح الله بخشی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اتفاقات مختلف کشور عراق در طول جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: همزمان با شهادت امام شهید ما و حمله تروریستی آمریکا و اسرائیل کودک کش به کشور ما، مردم عراق از لحظات اول در خیابان ها، میادین و بخش های مختلف حاضر شدند و جلوه های کم نظیری از عزاداری و حماسه را خلق کردند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بصره ادامه داد: در استان های جنوبی مثل ذی قار، بصره و ... مانند کل کشور عراق مردم خودشان برگزار کننده مراسمهای پرشور بودند و برنامه های مختلفی توسط قشر های گوناگون در دیوان شیوخ عشایر، مساجد، حسینیه ها، میادین شهر و همه بخش های گروه های مقاومت برگزار شد.

بخشی نژاد به فتوای تاریخی مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق حضرت آیت الله العظمی سیستانی اشاره کرد و گفت: مردم عراق بعد از بیانیه واقعا طوفانی حاضر شدند و از شمال تا جنوب عراق، از کوچک تا بزرگ کمک های بسیار زیادی را به کشور اهدا کردند که واقعا جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه بازتاب رسانه ای این کمک ها شاید قطره ای از اقیانوس بوده است، گفت: از اطفالی که قلک های خود، تا افرادی که با اهدای طلا و پول و هر چیزی که واقعا از دستشان بر می آمد، کمک می‌کردند.

همچنین بخشی نژاد به استقبال و تمایل عظیم مردم عراق برای حضور در داخل کشور جهت کمک رسانی به ملت شریف ایران اشاره کرد و گفت: مواکب زیادی برای حضور در داخل ایران اصرار داشتند که هماهنگی های لازم برای برپایی مواکب خدماتی در برخی از شهرها نیز انجام شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بصره در پایان به این نکته اشاره کرد که ملت عراق همواره در کنار ملت شریف ایران بودند و با یادآوری رشادت های حاج قاسم سلیمانی و یارانش در مقابله با گروهک تروریستی داعش، هیچگاه کمک های ملت ایران را فراموش نخواهند کرد و در این جنگ خود از همدرد و همراه ملت مظلوم امام مقتدر ایران عزیز می دانند.