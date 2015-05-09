به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل منابع طبیعی استان قم در واکنش به سخنان مدیر بازرگانی فرودگاه قم در خبر «توقف ساخت فرودگاه بین المللی قم به دلیل یک شکایت» که به تعیین نشدن قیمت کارشناسی اراضی طبیعی تصرف شده یا در محدوده فرودگاه قم انتقاد کرده بود، توضیحاتی به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

در متن توضیحی آمده است: متقاضی احداث فرودگاه قم تا کنون مجوزهای قانونی لازم، جهت تحویل اراضی ملی یا دولتی را به این اداره کل ارائه نکرده است، فلذا هرگونه اقدامی بر روی اراضی ملی و دولتی اعم از تخریب، تصرف و فروش و...... فاقد وجاهت قانونی است.

در ادامه آمده است: درخصوص اظهارات مدیر بازرگانی فرودگاه مبنی بر این که « قرار بود جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قیمت­های کارشناسی املاک معارض را به ما اعلام کنند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و... »؛ به استحضار می‌رساند: ادارات کل منابع طبیعی بر اساس قوانین و مقررات، بعد از طی مراحل قانونی واگذاری اراضی در سازمان‌های جهاد کشاورزی قبل از تحویل وتحول عرصه‌های ملی و دولتی موظف به تعیین و اخذ حق و حقوق صاحبان پروانه چرای دام و مجریان طرح‌های مرتعداری است، لذا رفع سایر معارضات از جمله قیمت‌گذاری املاک خصوصی واقع در محدوده مورد نظر در حیطه وظایف این اداره کل نیست.