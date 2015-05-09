به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در یادداشت خود خطاب به اهالی سینما و رسانه چنین آورده است:

«پیش از هر چیز، لازم می دانم مراتب سپاس خود را از اعتمادی که دکتر حجت الله ایوبی رئیس محترم سازمان سینمایی به اینجانب روا داشته و مسولیت سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به من سپرده، ابراز دارم.

در عین حال ضروری است از ابراز لطف طیف های مختلف سینمایی طی روزهای گذشته قدردانی کنم و برای برادر بزرگوار خود جناب آقای علیرضا رضاداد که در برپایی شایسته و درخور دوره های سی و دوم و سی و سوم جشنواره فیلم فجر زحمات بی دریغی کشیدند، آرزوی توفیق روزافزون و بهروزی دارم.

در چند روز گذشته نمایندگان محترم رسانه های جمعی در تماس با اینجانب از چند و چون برگزاری سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سئوال می کردند که پاسخگویی به سئوالاتی از این دست نیازمند برپایی جلسات هم فکری و هم اندیشی با اهالی سینما و رسانه، تدوین فراخوان و برنامه ها، انتصاب اعضای ستاد، برگزاری و نیز استقرار گروه اجرایی در دبیرخانه جشنواره فجر است. یقین در آینده بسیار نزدیک با تحقق این موارد، پاسخگوی سئوالات اهالی محترم رسانه خواهم بود.

اینجانب و همکارانم تلاش می کنیم با بهره گیری از تجربه دبیران محترم ادوار مختلف جشنواره، دوره سی و چهارم را پر شکوه تر از گذشته برگزار کنیم.»