حجم آب دریاچه ارومیه به ۲.۵ میلیارد متر مکعب رسید؛ افزایش ۱۰ برابری

مهدی رستمی‌نژاد در این زمینه اظهار کرد افزود: حجم آب دریاچه ارومیه از ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر افزایش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی و رشد ۹۲۰ درصدی است.

وی اظهار کرد: وسعت پهنه آبی دریاچه نیز از ۴۶۰ کیلومتر مربع به یک‌هزار و ۹۷۱ کیلومتر مربع افزایش یافته که نشان‌دهنده شد حدود ۳۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی همچنین گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه با افزایش یک متر و ۱۴ سانتی‌متری، به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۵۹ سانتی‌متر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای پویش «رود روان» به‌عنوان یکی از برنامه‌های عملیاتی احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: این پویش با هدف لایروبی، رفع انسداد و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌های منتهی به دریاچه آغاز شده تا با تسهیل جریان آب، زمینه بهره‌برداری حداکثری از بارش‌ها و هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه فراهم شود.

رستمی‌نژاد با تاکید بر ضرورت تداوم این اقدامات افزود: در شرایطی که ورود هر میزان آب برای احیای دریاچه ارومیه ارزشمند است، نباید اجازه داد موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها، رسوبات انباشته‌شده و انسداد آبراهه‌ها مانع رسیدن روان‌آب‌ها به این پهنه آبی شود؛ از این‌رو، اجرای مستمر پویش «رود روان» و آمادگی مسیرهای انتقال آب، به‌ویژه در فصل بارندگی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه صرفا با اقدامات دولتی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: نجات این سرمایه طبیعی نیازمند عزم همگانی، مشارکت مردم، همراهی کشاورزان، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، تشکل‌های مردم‌نهاد و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و هر یک از این بخش‌ها می‌توانند در حفظ منابع آبی و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه نقش موثری ایفا کنند.