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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

غیاثی ندوشن:

همایش ملی نکوداشت «مهدی اخوان ثالث» در یزد برگزار می شود

همایش ملی نکوداشت «مهدی اخوان ثالث» در یزد برگزار می شود

یزدـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری همایش ملی نکوداشت «مهدی اخوان ثالث» در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غیاثی ندوشن طی نشستی با اعضای ستاد برگزاری همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان ثالث اظهار داشت: این همایش قرار است در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه سال جاری به مدت دو روز در یزد برگزار شود.

وی بیان کرد: تاکنون ۳۸ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که علاقمندان تا ۳۱ اردیبهشت ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین با بیان اینکه درهمایش ملی نکوداشت مهدی اخوان ثالث برنامه های متنوعی اجرا می شود، اظهار داشت: برای اولین بار کتاب «تقریرات درس ادبیات معاصر اخوان» به کوشش دکتر یدالله جلالی پندری، چاپ و منتشر می شود.

غیاثی ندوشن، انتشار کتاب های چکیده مقالات همایش، شعر تازه درباره اخوان و چاپ مجموعه مقالات برگزیده را از دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد و گفت: در زمان برگزاری همایش، این کتابها رونمایی خواهد شد.

وی در مورد برنامه های جنبی همایش نیز افزود: نمایشگاه آثار اخوان، نمایشگاه آثار هنری مرتبط با اخوان و دیدار از زادگاه پدری اخوان در رستای فهرج یزد از اهم برنامه های جانبی این مراسم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از تمامی ادب دوستان و علاقمندان به فرهنگ میهن اسلامی به ویژه اساتید و صاحب نظران ادبیات فارسی دردانشگاه‌ها خواست با ارسال آثار ارزشمند خویش و حضور در همایش ما را در کیفیت برگزاری این همایش یاری کنند.

کد مطلب 2573146

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