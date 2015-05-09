به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر عرب با اشاره به اینکه مثبت کردن تراز تجاری محصولات باغی از اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی در معاونت باغبانی است، گفت: استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین فنی و علمی در تولید و آبیکاری محصول و هماهنگی با سازمان‌های استاندارد، گمرک و وزارت بهداشت و درمان برای ارتقای استاندارد از مهمترین محورهای دستورالعمل صادرات محصولات باغی است.



وی اظهارداشت: براساس گزارش‌های موجود در سال ۹۲ میزان صادرات محصولات باغی ۸۰۰ هزار تن بود که پارسال با ۸ درصد رشد به یک میلیون تن رسید و سال گذشته به رشد بالای ۱۲ درصد دست یافت.



عرب گفت: ارزش صادرات محصولات باغی در سال گذشته در مقایسه با میانگین سه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.



وی، میزان تولید محصولات باغی را در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون تن اعلام و تصریح کرد: میزان تولید محصولات باغی در سال ۹۲ حدود ۱۵ میلیون تن بوده است.



قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات سیب در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۳۹۴ هزار تن رسید.



عرب خاطرنشان کرد: در صادرات سیب، برگشتی نداشتیم اما در برخی از محموله های سیب بدون رعایت تشریفات صادر شد که گلایه برخی کشورها را در پی داشت و این مسئله در دست بررسی است و امیدواریم ساماندهی شود.



وی گفت: صادرات خرما در سال گذشته ۱۶۲ هزار تن بود که از لحاظ وزنی ۳۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۰ درصد در مقایسه با سال ۹۲ رشد داشت، صادرات خرما در سال ۹۲ حدود ۱۴۶ هزار تن بود.



قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی، صادرات زعفران را در سال ۹۲ حدود ۱۳۷ تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۱۵۹ تن زعفران صادر شد که از لحاظ وزنی ۱۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۳ درصد رشد داشت.



عرب، میزان صادرات پسته را در سال گذشته، ۱۸۰ هزار تن دانست و گفت : میزان صادرات پسته در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ هزار تن بود.



