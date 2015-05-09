طوفان شدید اهوازی ها را خانه نشین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش طوفان بسیار شدید توام با گرد و غبار در اهواز از حوالی ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امروز آغاز شد و برای سومین بار در دو روز اخیر مردم خوزستان را شگفت زده کرد.

این طوفان باعث قطعی برق در برخی نقاط اهواز، شکسته شدن شیشه مغازه ها و خودروها و پرتاب شدن برخی اشیا به داخل منازل و معابر عمومی شده است. مردم اهواز نیز در این شرایط ترجیح داده اند در خانه بمانند و عبور و مرور در معابر و بازارهای خودداری کنند.

نیمه شب امروز نیز چنین پدیده ای در اهواز به وقوع پیوست و تلفاتی غیر انسانی به همراه داشت. چند روز قبل نیز چنین پدیده ای مردم اهواز و برخی شهرهای خوزستان را با شوک مواجه کرده است.

به علت وجود بیابان هایی در خوزستان و خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها، کوچکترین ورزش بادی، با برخاستن گرد و غبار نیز مواجه است و امروز اغلب مردمی که در کوچه ها و خیابان ها در حال تردد و بودند با چشمانی پراز خاک به خانه بازگشتند.

امروز همچنین معاون هواشناسی خوزستان به خبرنگار مهر گفته بود که بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که تا اوائل روز دوشنبه در تراز میانی جو امواج ناپایدار بر روی استان مستقر خواهد بود. در سطح زمین نیز تا صبح روز دوشنبه زبانه های سیستم کم فشار استان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

غلامپور تصریح کرده بود: بر همین اساس تا روز دوشنبه جوی ناپایدار در استان حاکم خواهد بود به همین دلیل برای هوای استان انتظار افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و احتمالا در پاره ای از نقاط تگرگ و وزش باد قابل ملاحظه را داریم.