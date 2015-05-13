اعدام شیخ نمر یک خودکشی سیاسی برای آل سعود است

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات این روزهای عربستان سعودی اظهار داشت: آل سعود در دو جبهه داخلی و خارجی با مشکلات و معضلات بزرگی روبرو شده است که این اتفاقات می تواند مسیر فروپاشی خاندان سعودی را سرعت ببخشد.

امام جمعه ورامین افزود: رژیم آل سعود با حمله به یمن و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان و ملت بی دفاع این کشور نشان داد که برای رسیدن به مقاصد ننگین خود از ریختن خون مسلمانان نیز دریغ نخواهد کرد.

به زودی نتایج حمله آل سعود به یمن پدیدار می شود

وی با اشاره به این نکته که آل سعود به ابزاری برای آمریکا و اسراییل بدل شده است ادامه داد: در تحولات منطقه مشاهده می شود که آمریکا و اسراییل برای رسیدن به منافع خود از آل سعود به عنوان ابزار استفاده می کند و امروز عربستان به عروسکی در دستان استکبار بدل شده است.

محمودی اضافه کرد: به طور قطع حمله به یمن و ریخته شدن خون صدها کودک و زن بیگناه، دامن شاهزادگان سعودی را خواهد گرفت و باید به زودی شاهد نتایج این حمله در آینده این رژیم بود.

حمله به یمن دامن آل سعود را خواهد گرفت

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به سکوت مجامع بین المللی در برابر حملات آل سعود بر ضد مردم یمن گفت: جای تعجب و ناراحتی است که برخی مجامع بین المللی که باید از حقوق و قوانین بین ملت های حمایت کنند به ابزاری در دستان استکبار تبدیل شده اند و در این جریان نیز از رژیم آل سعود حمایت کردند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات داخلی ایجاد شده در عربستان طی ماه ها و روزهای اخیر بیان داشت: امروز مشاهده می شود که در میان شاهزادگان آل سعود نیز برای رسیدن به قدرت اختلاف به وجود آمده است.

وی اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان را باعث افزایش تنش ها در این کشور دانست و گفت: اعدام رهبر شیعیان عربستان یک خودکشی سیاسی برای آل سعود است.