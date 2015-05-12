به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود پس توقف خودروی پراید، از صندوق عقب این خودور ۲۵ زاغ کمیاب کشف کردند.

راننده ۲۵ ساله خودرو در اظهارات خود به خرید این پرندگان از روستایی در بیارجمند اعتراف کرد.

همچنین این مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرد: محموله ۱۲ هزار و ۸۵۵ عدد قرص و کپسول تقویتی خارجی غیرمجاز در گردنه آهوان در محور سمنان به دامغان توقیف شد.

برابر اعلام معاونت عملیات این فرماندهی، ماموران پاسگاه آهوان ساعت پنج روز دوشنبه با توقف خودروی تیبا موفق به کشف این محموله شدند.

راننده ۵۰ ساله این خودروی سواری این محموله قاچاق را از تهران بارگیری کرده و به مقصد مشهد در حرکت بود.