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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بیارجمند؛ لاشه میش وحشی کشف شد

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بیارجمند؛ لاشه میش وحشی کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه یک رأس میش وحشی در منطقه حفاظت‌شده بیارجمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی شاهرود اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده بخش بیارجمند، مأموران انتظامی با همکاری عوامل محیط بانی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پاسگاه زمان‌آباد بیارجمند در عملیاتی غافلگیرانه، دو شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند و یک قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه یک رأس میش وحشی از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضائی، بر برخورد با شکار غیرمجاز تأکید کرد و افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6985068

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