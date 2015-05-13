  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۱

رئیس سازمان زندان ها:

هنوز تصمیمی برای واگذاری بازداشتگاه اوین نگرفته ایم

هنوز تصمیمی برای واگذاری بازداشتگاه اوین نگرفته ایم

رئیس سازمان زندان های کشور گفت: موضوع تبدیل زندان اوین به بوستان یا فضای فرهنگی در دستور کار است اما برای واگذاری آن تصمیمی نگرفته ایم.

علی اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه شهردار تهران اعلام کرده است بزودی زندان اوین به پارک تفریحی تبدیل می شود، گفت: آقای قالیباف صحبت هایی را بیان نمودند که البته در برنامه های اوین هم دیده شده است.

وی افزود: اینکه بازداشتگاه اوین تبدیل به فضای فرهنگی یا بوستان شود در دستورکار است اما اینکه این مهم بر عهده چه نهادی گذاشته شود هنوز برای آن تصمیم گیری نشده است. البته در این خصوص با رئیس قوه قضائیه در حال بررسی هستیم تا تصمیم درست گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این محمدباقر قالیباف شهردار تهران اعلام کرده بود آیت الله آملی لاریجانی با واگذاری زندان اوین برای تبدیل به پارک عمومی موافقت کرده و این کار را قرار است شهرداری تهران انجام دهد.

کد مطلب 2579577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها