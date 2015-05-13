هنوز تصمیمی برای واگذاری بازداشتگاه اوین نگرفته ایم

علی اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه شهردار تهران اعلام کرده است بزودی زندان اوین به پارک تفریحی تبدیل می شود، گفت: آقای قالیباف صحبت هایی را بیان نمودند که البته در برنامه های اوین هم دیده شده است.

وی افزود: اینکه بازداشتگاه اوین تبدیل به فضای فرهنگی یا بوستان شود در دستورکار است اما اینکه این مهم بر عهده چه نهادی گذاشته شود هنوز برای آن تصمیم گیری نشده است. البته در این خصوص با رئیس قوه قضائیه در حال بررسی هستیم تا تصمیم درست گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این محمدباقر قالیباف شهردار تهران اعلام کرده بود آیت الله آملی لاریجانی با واگذاری زندان اوین برای تبدیل به پارک عمومی موافقت کرده و این کار را قرار است شهرداری تهران انجام دهد.