به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان میناب، با اشاره به جایگاه راهبردی و اثرگذار این شهرستان در استان هرمزگان، اظهار کرد: دستگاه قضایی میناب باید متناسب با ظرفیت‌ها و مطالبات مردم حرکت کند و در کنار اجرای دقیق قانون، صیانت از حقوق عامه و توجه ویژه به مشکلات شهروندان را در اولویت قرار دهد.



وی با تقدیر از عملکرد «علی بلادر» رئیس پیشین دادگستری میناب، تصریح کرد: طی چهار سال گذشته اقدامات زیربنایی مهمی برای ساماندهی وضعیت دادگستری این شهرستان انجام شده و بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به کمبود نیروی انسانی و انباشت پرونده‌ها برطرف شده است؛ به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های موجود، بیش از ۶۰ هزار پرونده در این مجموعه مختومه شده و شرایط دادگستری میناب نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه، حجت‌الاسلام «علیرضا شهرخی» را به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب معرفی کرد.

قهرمانی با اشاره به سوابق قضایی وی گفت: رئیس جدید دادگستری میناب پیش از این در دادگستری بندرعباس، حوزه دادگاه خانواده و همچنین دادگاه انقلاب میناب سابقه فعالیت داشته است.



وی با بیان اینکه شهرخی از نیروهای بومی منطقه است، افزود: ایشان درد و رنج مردم را می‌شناسد و به دلیل آشنایی با ظرفیت‌ها و مسائل منطقه، انتظار ما برای ارتقای شاخص‌های خدمت‌رسانی در این مسئولیت جدید بالاست. دادگستری میناب باید مجموعه‌ای باشد که مردم در آن احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و عدالت بدون تبعیض اجرا خواهد شد.

پیگیری ویژه پرونده جنایت مدرسه «شجره طیبه»

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، بر استمرار پیگیری قضایی این پرونده تاکید کرد و گفت: پرونده این جنایت از نخستین ساعات وقوع حادثه در دستگاه قضایی استان مورد رصد قرار گرفت و اقدامات لازم برای مستندسازی و پیگیری ابعاد مختلف آن انجام شده است.



وی با یادآوری اینکه پرونده مذکور در دادسرای میناب تکمیل و جهت صدور کیفرخواست به دادسرای تهران ارسال شده است، خاطرنشان کرد: پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی و اجرای عدالت در قبال خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و بازماندگان این حادثه، با جدیت ادامه خواهد داشت.

لزوم حضور میدانی مدیران قضایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تاکید بر اینکه مسئولیت قضایی صرفاً رسیدگی به پرونده‌ها نیست، اظهار داشت: مدیران قضایی باید در میان مردم حضور داشته باشند، مسائل را از نزدیک رصد کنند و در چارچوب قانون برای حل چالش‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها اقدام کنند.



در این آیین، با اهدای لوحی از تلاش‌های «علی بلادر» رئیس پیشین دادگستری میناب تقدیر شد و حکم انتصاب حجت‌الاسلام «علیرضا شهرخی» به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان به وی اعطا شد.