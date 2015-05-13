همراهان فیلم «ناهید» در جشنواره کن اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدا پناهنده کارگردان و ساره بیات بازیگر فیلم «ناهید» از طرف مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و با مساعدت سازمان سینمایی به جشنواره فیلم کن اعزام شدند.

همچنین پژمان بازغی بازیگر، ارسلان امیری نویسنده و تدوینگر و مرتضی قیدی فیلمبردار از دیگر عوامل فیلم «ناهید» هستند که با هزینه شخصی در این جشنواره حاضر خواهند شد.

بیژن امکانیان تهیه‌کننده فیلم «ناهید» هم با پرداخت بخشی از هزینه سفرش توسط سازمان سینمایی، به جشنواره کن می‌رود.

نوید محمدزاده دیگر بازیگر اصلی این فیلم نیز با هزینه شخصی قصد داشت به کن سفر کند اما هنوز به این جشنواره نرفته است.

فیلم سینمایی «ناهید» از محصولات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که سال گذشته به عنوان یکی از فیلم‌ اولی‌های این مجموعه تولید شد و در جشنواره فجر هم به نمایش درآمد.

این فیلم سینمایی در اولین حضور بین‌المللی خود، در بخش «نوعی نگاه» شصت و هشتمین دوره جشنواره کن پذیرفته شده و ضمن رقابت در جمع فیلم‌های منتخب این بخش رسمی، برای کسب دوربین طلایی کن ۶۸ هم با دیگر فیلم‌اولی‌های حاضر در این رویداد معتبر رقابت خواهد کرد.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «ناهید» آمده است: ناهید که با داشتن یک پسر از همسرش جدا شده است، سعی می‌کند ضمن حفظ حضانت فرزندش، با شرایط جدید زندگی خود کنار بیاید. ساره بیات، پژمان بازغی و نویدمحمدزاده بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت‌ماه، طی سه نوبت نمایش در سالن‌های «دبوسی» و «آندره بازن» روی پرده خواهد رفت.

شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم کن از امروز چهارشنبه ۲۳ ازدیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا روز ۳ خرداد ماه ادامه خواهد یافت.