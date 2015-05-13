افتتاح بخش قابل توجهی از پروژه های راه سازی سمنان در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در جلسه پیگیری تکمیل پروژه های راهسازی شهرستان سمنان در محل فرمانداری با ابراز خرسندی از روند اجرای پروژه های راه و ترابری در بخش های مختلف شهرستان افزود: افتتاح و بهره برداری از پروژه های راه سازی شهرستان سمنان در سالجاری قابل توجه است.

وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح این پروژه ها شاهد ایمن سازی بیشتر و کاهش تصادفات در محورهای حوزه استحفاظی شهرستان سمنان باشیم.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اینکه پروژه های راه و شهرسازی نیاز به اعتبارات زیادی دارد از پیگیری اداره کل راه و ترابری استان در اختصاص اعتبار به پروژه های شهر سمنان تقدیر مرد و بیان داشت: تدوین برنامه اجرایی سالجاری در خصوص پروژه های نیمه تمام و رفع مشکلات پیمانکاران و تصمیم سازی با مشارکت مسئولان استانی از اهداف اصلی تشکیل این جلسه است.

سعدالدین با اشاره به اینکه ورودی و خروجی های شهر سمنان به عنوان مرکز استان نیاز به تهیه طرح با استفاده از مشاوران توانمند در این بخش است، ادامه داد: حفظ جان شهروندان و مسافران وظیفه همه و به ویژه مسئولان و دستگاههای ذیربط است.

وی با اشاره به پروژه های در دست اقدام اداره راه و ترابری منجمله اجرای جاده کمربندی روستاهای جنوب سمنان، جاده سمنان – معلمان، جاده سمنان به فیروزکوه، پل شهرک صنعتی، تقاطع غیرهمسطح سه راه مومن آباد، پل فرودگاه سمنان، تعریض محور کندرو کوهپایه تا سمنان، طرح جاده گردشگری سمنان به شهمیرزاد نیز گفت: به دنبال جذب اعتبارات جدید در تکمیل پروژه های از منابع شهرستان، استان و کشور و تدوین برنامه اجرایی سالجاری در خصوص پروژه های نیمه تمام هستیم.

فرماندار شهرستان سمنان ادامه داد: ورودی و خروجی های شهر سمنان به عنوان مرکز استان نیاز به تهیه طرح با استفاده از مشاوران توانمند در این بخش است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری های به عمل آمده از وزارت راه و شهرسازی در تسریع درروند اجرای پروژه های استان و شهرستان سمنان گفت: ما شاهد تحرک و تسریع در اجرای پروژه ها از ابتدای سال جدید هستیم.

نژادصفوی با تاکید بر زیباسازی و نورپردازی و ایجاد فضاهای سبز در پارکینگ ها و تقاطع غیر همسطح گفت: ۱۱ هزار اصله درخت در پارکینگ ها برای توقف و استراحت رانندگان در محورهای استان گذشته غرص شده و همه تلاش ما و همکارانمان در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ایمن سازی بیشتر و کاهش آمار تصادفات در جاده ها است.

دکتر شربتدار شهردار سمنان نیز در این جلسه با اشاره به نامناسب بودن وضعیت اتصال جاده ها و کروید اصلی عبور مسافران به مرکز استان خواستار مساعدت اداره راه و ترابری در تهیه طرح بلوار ورودی های غربی و شرقی به سمنان و تهیه طرح ورودی پارک کوهستان و بازنگری نقشه طرح پل ورودی سمنان از سه راه مومن آباد برای احداث پایه های بتنی به جای خاکریزی از منظر زیباسازی و ایمنی بیشتر شد.

اجرای پروژه احداث جاده کمربندی روستاهای جنوب سمنان، افتتاح و بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح سه راه مومن آباد تا نیمه سال اول تیرماه، تکمیل باند کند رو جاده کوهپایه تا شهرک صنعتی تا پایان تیرماه، آغاز عملیات اجرای تعریض جاده نظامی و بهره برداری از قطعه اول تا پایان سالجاری، زیباسازی و ایجاد فضای سبز و نورپردازی در پارکینگ ها و تقاطع های غیر همسطح و هماهنگی اجرای طرح ورودی پارک کوهستان سمنان از جمله مصوبات این نشست بود.

در پایان این جلسه اعضا از کارگاه تقاطع غیر همسطح سه راه مومن آباد با حضور مدیران مرتبط بازدید کردند.