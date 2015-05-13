ساره جوانمردی به نشان طلای تپانچه بادی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان ومعلولان، رقابتهای تپانچه بادی ۱۰ متر P۲، با حضور سه نماینده ایران ساره جوانمردی، عالیه محمودی و سمیرا ارم برگزار شد که در مرحله مقدماتی ساره جوانمردی، سمیرا ارم و عالیه محمودی به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

در فینال مسابقات ساره جوانمردی به نشان طلا دست یافت و عالیه محمودی و سمیرا ارم نیز به ترتیب در جایگاههای پنجم و هشتم ایستادند.

رقابتهای دو نماینده دیگر ایران، اکبر عالی پور و معصومه خدابخشی در تفنگ بادی ماده R۴ ( SH۲)،در جریان است و مهدی زمانی نیز فردا مسابقات خود را در تپانچه بادی، ماده P۱ آغاز خواهد کرد.

مسابقات جام جهانی تیراندازی معلولان ترکیه با حضور ۲۰ کشور از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی آنتالیا در جریان است.