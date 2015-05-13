مدیر جدید شبکه سلامت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورحسین قائم مقام سیما در مراسم معارفه و تکریم مدیران شبکه سلامت سیما طی سخنان ضمنی قدردانی از تلاش‌های مدیران و مسئولان سابق شبکه سلامت سیما در راه اندازی این شبکه گفت: اگر چه این شبکه یک شبکه نو پاست اما در همین مدت اندک توانسته است به اهداف خود برسد.

وی با بیان این مطلب که شبکه سلامت در حوزه رسانه ملی با شکل مدیریت جهادی موفق به ارائه کارهای خوب شده است، افزود: شبکه سلامت سیما در شرایط و موقعیت بسیار سخت بودجه‌ای و مالی سازمان توانست برنامه‌های مفیدی را در حوزه سلامت تولید کند که قابل تقدیر است.

پورحسین با اشاره به اینکه شبکه سلامت سیما منشأ گسترش سلامت در جامعه بوده است، گفت: مولفه‌های سلامت موضوع بسیار مهمی‌ در جامعه ما ست که در این راستا شبکه سلامت سیما با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دیگر نهادهای درمانی و بهداشتی کشور توانسته در تولید برنامه‌های با موضوعات سلامت و درمان گام‌های بلندی بردارد.

وی تأکید کرد: شبکه سلامت سیما حالا یکی از شبکه‌های پر بیننده حوزه سیما است که خوشبختانه در تشکیلات تغییر ساختار که در حوزه سیما اتفاق افتاد به عنوان یک شبکه مستقل تخصصی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

قائم مقام معاونت سیما خاطرنشان کرد شبکه سلامت سیما با توجه به سمت و سوی که از شورای سیاست گذاری سلامت سازمان صدا و سیما ترسیم شده در تولید برنامه‌ها با شتاب بیشتر و با قدرت بروی آنتن خواهد رفت.

در این مراسم احمد سفیدی مدیر جدید شبکه سلامت سیما نیز طی سخنانی با برشمردن زیر ساختارهای خوبی که در شبکه سلامت سیما نهادینه شده، گفت: خوشبختانه با تلاش برنامه سازان و مسئولان قبلی شبکه سلامت سیما مسیر برای ادامه کار هموار است که امیدواریم با همکاری و مساعدت همه همکاران و برنامه سازان این شبکه بتوانیم بر اساس سیاست‌ها راهبردها و اهداف سازمان گام‌های موثرتری را در شبکه سلامت سیما برداریم.

از سوی دیگر آبتین مهدی پور مدیر سابق شبکه سلامت سیما هم ضمن ارائه گزارش از روند راه اندازی و شکل گیری شبکه سلامت سیما و اهم برنامه‌های تولیدی این شبکه تخصصی از تلاش و زحمات همه همکاران و برنامه سازان شبکه سلامت سیما قدردانی کرد.

در پایان این مراسم احمد سفیدی به عنوان مدیر جدید شبکه سلامت سیما معرفی و از زحمات آبتین مهدی پور مدیر قبلی این شبکه با تقدیم لوح سپاس و هدایا تقدیر شد.

شبکه سلامت سیما که از ۱۲ اسفند سال ۹۱ فعالیت رسمی‌خود را آغاز کرده در حال حاضر روزانه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ بامداد به پخش برنامه‌های زنده و تولیدی با موضوعات بهداشت و درمان، سلامت جسم و روان، بهداشت اجتماعی، تغذیه، پزشکی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت و معنویت می‌پردازد.