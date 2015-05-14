به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب‌زاده، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: به برکت نظام جمهور اسلامی ایران سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ایران طی روزهای آتی برگزار می‌شود که این مسابقات در هر دوره خود برگ زرینی از فعالیت‌های ارزشمند قرآن کریم بوده است.

مسیب‌زاده با اشاره به موفقیت‌هایی که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران طی دوره‌های مختلف در این مسابقات به دست آورده‌اند، افزود: کسب رتبه‌های برتر در مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلام ایران توسط نمایندگان کشورمان نشان از سطح بالای فعالیت‌های قرآنی کشور و توانمندی جوانان در حوزه قرائت و حفظ است که هرسال بهتر از سالهای قبل دنبال می‌شود.

وی درباره حضور نمایندگان بیش از ۷۵ کشور جهان در سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن گفت: مشارکت ۷۵ کشور جهان در مسابقات قرآن ایران نشان می‌دهد با وجود بی‌مهری‌ها و تلاش‌های دشمنان، جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های قرآنی و دینی خود را به بهترین نحو دنبال می‌کند و این کارشکنی‌ها هیچ تأثیری در فعالیت‌های قرآنی نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ادامه داد: در شرایطی که شاهد تشکیل گروه‌هایی مانند؛ داعش و وهابی‌ها هستیم، خوشحالیم نه تنها تعداد متسابقین کم نشده است بلکه با افزایش تعداد کشورهای شرکت‌کننده نیز روبه‌رو بوده‌ایم.

وی با عنوان این مطلب که قرآن بهترین سمبل اتحاد مسلمانان است، گفت: مسابقات بین‌المللی قرآن همانطور که در اهداف خود نیز وحدت اسلامی و وحدت جهان اسلام را دنبال می‌کند تاکنون نقش موثری در وحدت اسلامی داشته و از این جهت بسیار موثر بوده است؛ اولین پیام مسابقات بین‌المللی قرآن، وحدت مسلمانان است.