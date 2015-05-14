فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی هادیان ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر اظهار داشت: تعامل و همراهی بین مسئولان در استان بوشهر باعث شده تا شاهد اجرای مطلوب همه برنامه‌ها در بخش های مختلف باشیم.

فرمانده سابق پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر حضور در استان بوشهر و خدمت به مردم را به عنوان یکی از افتخارات خود عنوان کرد و ادامه داد: تعامل و همراهی بین مردم و مسئولان در استان بوشهر در کمتر جایی مشاهده می شود.

وی با اشاره به سابقه درخشان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در دوران انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، افزود: در بین همه پایگاه‌های هوایی کشور، بیشترین تعداد شهید مربوط به پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر است.

هادیان به تلاش های صورت گرفته در پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه تولید قطعات مورد نیاز در این پایگاه اقدامات خوبی صورت گرفت و شاهد فعال شدن کمیته خودکفایی بودیم.

لازم به ذکر است که در این آئین، با تقدیر از خدمات امیر مهدی هادیان، امیر سرتیپ خلبان اسماعیل لشکری به عنوان فرمانده پایگاه ششم شکاری بوشهر معارفه شد.