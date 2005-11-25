انتخابات فلسطين تحت هر شرايطي در موعد مقرر برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در مراسم بازگشايي گذرگاه مرزي رفح تاكيد كرد: انتخابات قانونگذاري فلسطين هرگز به تعويق نخواهد افتاد.



گذرگاه مرزي رفح امروز پس از گذشت سه ماه از عقب نشيني نظاميان رژيم صهيونيستي از منطقه نوار غزه با حضور هياتي از اروپا بازگشايي شد.

ابومازن در اين مراسم تاكيد كرد كه ما خواهان اجراي كامل طرح نقشه راه هستيم و هرگز به كمتر از آن رضايت نخواهيم داد .



رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت : دستانمان براي صلح بر اساس قوانين بين المللي باز است.



در اين حال جنبش مقاومت اسلامي فلسطين"حماس" با تاكيد بر مشاركت خود درانتخابات قانونگذاري فلسطين، دخالت هاي رژيم صهيونيستي در اين روند و مانع تراشي هاي آن براي جلوگيري از شركت حماس را محكوم كرد.



چندي پيش نيز نشريه المناراز حمايت آمريكا از مشاركت حماس در انتخابات پارلماني فلسطين خبر داده بود.



به نوشته اين نشريه، آمريكا از اسرائيل خواسته است دراين روند مانع تراشي نكند.



اخبار رسانه هاي اسرائيلي باعث شده بود كه حماس هم از احتمال به تعويق افتادن اين انتخابات ابراز نگراني كند.

جنبش حماس همچنين نگراني خود را از اطلاعات مربوط به تصميم تشكيلات خودگردان براي ارائه طرح قانوني به مجلس قانونگذاري براي تعديل قانون راي دادن ابراز كرده بود.

اين در حالي است كه مقامات رژيم صهيونيستي تاكيد كرده اند هرگز اجازه نخواهند داد حماس در انتخابات مجلس فلسطين به پيروزي برسد و در اين مسير مانع تراشي خواهند كرد اما تشكيلات خودگردان فلسطين با حمايت از مشاركت حماس از اسرائيل خواست در اين مسئله دخالت نكند.

انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين 25 ژانويه آتي(5 بهمن ) برگزار خواهد شد.

