به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، احیای دوباره سریال قدیمی «تویین پیکس» در شبکه شوتایم قطعی شد. بعد از مذاکراتی با شوتایم، دیوید لینچ روز جمعه از طریق توییتر اعلام کرد که مسئله دستمزد خود و بودجه سریال را با این شبکه کابلی حل کرده است. او نوشت: «دوستان توییتری عزیز، شایعه‌ها آنطور که به نظر می‌رسند نیستند... دوباره دارد اتفاق می‌افتد! تویین پیکس به شوتایم بازمی‌گردد.»

شوتایم قصد دارد بیش از ۹ اپیزودی را که در ابتدا با ساختش موافقت کرده بود، تولید کند. دیوید نوینز رییس شبکه شوتایم روز جمعه در بیانیه‌ای برای تایید رسمی اخبار گفت: «این لیوان قهوه خوب محصول مارک و دیوید از همیشه خوشمزه‌تر به نظر می‌رسد. کاملا ارزش زمان آماده شدنش را داشت و حتی از آنی که تصورش را می‌کردیم هم بزرگ‌تر شد. دیوید مسئولیت کارگردانی کل سریال را بر عهده خواهد داشت که از ۹ ساعت اولیه که پیش‌بینی کرده بودیم فراتر خواهد رفت. مراحل اولیه تهیه از همین الان آغاز می‌شود!»

این اخبار یک ماه بعد از این به گوش می‌رسند که لینچ اعلام کرده بود به خاطر مشکلات به وجود آمده سر حقوق خود قصد دارد از سریال ۹ اپیزودی شبکه شوتایم کناره‌گیری کند. او ابتدا برای کارگردانی پروژه قرارداد امضا کرده بود اما به این نکته هم اشاره کرده بود که شوتایم پول کافی برای انجام دادن فیلمنامه به شیوه‌ای که او احساس می‌کرد باید انجام شود، پیشنهاد نکرده است.

شوتایم قراردادی را با لینچ و خالق دیگر سریال یعنی مارک فراست امضا کرده بود تا با استفاده از ستاره اصلی سریال یعنی کایل مک‌لاکلان بتوانند دوباره این سریال محبوب را روی صفحه تلویزیون بیاورند و گفته می‌شد فیلمنامه آن نیز نوشته شده است. بعد از اعلام خبر کناره‌گیری لینچ، بازیگران سریال، ویدیویی در حمایت از او درست کردند و گفتند بدون او سریالی در کار نخواهد بود. اما حالا که او هم بازگشته به نظر می رسد دیگر نیازی به کمپین نجات سریال نباشد.

سریال «تویین پیکس» اولین بار روز هشتم ماه آوریل سال ۱۹۹۰ در شبکه ای‌بی‌سی شروع به پخش کرد. عنوان سریال مربوط به شهر کوچک خیالی است که در واشنگتن واقع شده است. این سریال داستان تحقیقات رسمی مامور ویژه اف‌بی‌آی دیل کوپر (با بازی مک‌لاکلان) را دنبال می‌کند که به دنبال پیدا کردن قاتل دختری جوان و محبوب به نام لارا پالمر است. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های دهه ۱۹۹۰ بود و هم در نظر مردم و هم در نظر منتقدان مورد تجلیل واقع شد. «تویین پیکس» تبدیل به بخشی از فرهنگ عامه آمریکا شد و در بسیاری از سریال‌ها، تبلیغات، کمیک‌بوک‌ها، ‌ بازی‌های ویدیویی، فیلم‌ها و آهنگ‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

دیوید لینچ کارگردان نامدار فیلمساز و از خالقان این مجموعه در دهه ۱۹۹۰ بود. فیلمنامه‌های هر ۹ قسمت این مجموعه آماده است و توسط خود لینچ با همکاری مارک فراست نوشته شده است.

در سال ۲۰۰۳ در نظرسنجی که از منتقدان فیلم در سراسر دنیا توسط روزنامه گاردین انجام شد، دیوید لینچ به عنوان بزرگ‌ترین فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد. «بزرگراه گمشده»، «داستان استریت» و «جاده مالهالند» از فیلم‌های اوست.