هیئت های تجاری خراسان شمالی به قرقیزستان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی ظهر یكشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: امسال اتاق بارگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان شمالی، برگزاری نمایشگاه و اعزام هیئت های تجاری به قرقیزستان، بازاریابی خارجی و ... را در اولویت برنامه كاری خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته بعد از ماه مبارك رمضان نیز چند هیئت تجاری از این استان به افغانستان اعزام می شوند.

صمدی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به صورت فصلی خبرداد و افزود: این دوره ها در سال جاری به منظور مدیریت و بالابردن كیفیت كالا در راستای افزایش صادرات برگزار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان رتبه های برتر كشوری در شاخص های مختلف را كسب كرد و امسال نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته در رده های برتر قرار خواهد گرفت.

صمدی با اشاره به افزایش ۸۷ درصدی صادرات كالا از استان به سایر كشورها افزود: سازمان توسعه تجارت ایران پایه صادراتی استان را در سال گذشته ۱۴۵ میلیون دلار تعیین كرده بود كه با تلاشهای انجام شده، این رقم به ۲۷۰ میلیون دلار افزایش یافت.

وی با بیان اینكه متاسفانه خراسان شمالی در بسیاری از زیرساخت ها كمبود دارد، اظهار داشت: افزایش صادرات كالا از استان با اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، جذب و جلب سرمایه گذاران خارجی، بازاریابی مناسب، برگزاری نمایشگاه های مختلف و ... میسر می شود.

صمدی تصریح کرد: به منظور تسهیل و افزایش میزان صادرات، باید به فراهم سازی زیرساخت های حمل و نقل، كمرگی و ... توجه جدی داشت.

وی با اشاره به صادرات هشت میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری صادرات كالا از استان در فروردین ماه سال جاری افزود: این میزان نسبت به فرودین ماه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

صمدی تولیدات پلاستیكی، پتروشیمی و مواد غذایی را از جمله كالاهای صادراتی استان عنوان کرد و گفت: این کالاها به كشورهای افغانستان، تركمنستان، قزاقستان، عمارات، چین، تاجیكستان و روسیه صادر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان شمالی در خصوص بازارچه مرزی با تركمستان گفت: ما به راه اندازی این بازارچه مرزی علاقمندیم اما تا کنون استقبالی از سوی تركمنستان صورت نگرفته و طرف مقابل مدعی است که راه اندازی این بازارچه برای ترکمنستان توجیه اقتصادی ندارد.

صمدی افزود: تلاش می کنیم تا با پیگیری های لازم، طی چند ماه آتی خبرهای خوشی از راه اندازی این بازارچه داشته باشم.