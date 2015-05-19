نظر یک بازیگر در مورد خصوصیات مرحوم ناصر حجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون، در آستانه سالگرد فوت ناصر حجازی با سایت وی گفتگویی انجام داده است که می خوانید:

* امین تارخ، دلایل محبوبیت و اسطوره شدن ناصر حجازی را که چهار سال از درگذشت وی می گذرد اما کماکان محبوب و خبرساز نزد مردم ایران است، چه می داند؟

- دلیل زنده ماندن بسیاری از قهرمانان ما در یاد و خاطره ملت، اخلاق پهلوانی آنها است، نه افتخارات ورزشی. فردی مانند تختی با پهلوان صفتی، جوانمردی، عاطفی بودن و از همه مهمتر عشق به مردم، پهلوان یک ملت شد و در دل آنها باقی ماند. در فوتبال نیز ناصر حجازی، با رعایت مسایل اخلاقی ذکر شده به این جایگاه رسید. فردی صاحب نام در عرصه فوتبال ملی و باشگاهی که امروز هر شخصی در درون دروازه می ایستد، ناخودآگاه در ذهن مردم با موفقیت وی، عکسی از ناصر حجازی نقش می بندد. حجازی با مردمی بودنش در دل آنها نفوذ کرد.

* خاطره ای از بازیهای ناصر حجازی به یاد دارید؟

- یک بار در هتل آزادی برای انجام کاری رفته بودم که اردوی استقلال در آن جا برپا بود. از من دعوت کردند که نزد آنها بروم. ناصر حجازی با اخلاقی گرم و صمیمی به استقبالم آمد و حتی هنگام بدرقه، من را تا دم درب همراهی کرد، آن جا بود که به چشم دیدم این مرد دارای چه ویژگیهای اخلاقی برجسته‌ای است و تا چه اندازه فروتن است.

* درحق ناصر حجازی با عدم صدور رضایت نامه جهت حضور در منچستر یونایتد، با طرح ۲۷ ساله ها، در دوران مربیگری و ... ظلم شد، این را چطور ارزیابی می کنید؟

متاسفانه این ظلم به فوتبال ایران شد که حجازی را از دستیابی به افتخارات بیشتر دور کردیم. ناصر حجازی به این رفتارها عادت کرده بود. این رفتارها در عرصه هنر نیز دیده می‎شود.

* برای ناصر حجازی فیلمی در حال ساخت است که زندگی و دلایل محبوبیت ایشان را بررسی می کند، چه توصیه ای به سازندگان آن دارید؟

باید برای چهره هایی چون ناصر حجازی فیلم ساخت، کتاب نوشت و ... تا یاد و خاطره آنها باقی بماند. خوب است که اسناد و مدارک تصویری از بزرگانی چون ناصر حجازی داشته باشیم تا نسلهای بعد و بعد تر برای شناخت این افراد فقط به شنیده ها کفایت نکنند و تصاویر یا نوشته ها را ملاحظه نمایند.

* امین تارخ چه سفارشی برای نسل امروزی ورزش ایران جهت رسیدن به جایگاه ناصر حجازی و حجازی‌ها دارد؟

برای رسیدن به جایگاه حجازی و حجازی‌ها باید هدایت درستی در عرصه ورزش انجام شود که با سیستم پولکی امروز شاهد آن نیستیم. در این سیستم امکان لغزش برای ورزشکار زیاد است تا باعث شود که توقعی از آنها نداشته باشیم.

* در پایان، ناصر حجازی را در یک جمله تعریف کنید.

مردی که فروتن بود.