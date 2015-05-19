حضور فعال رهروان ولایت در انتخابات/ دوری مجلس از اقدامات شتابزده

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح برنامه های اصولگرایان بهارستان برای انتخابات سال جاری، بیان داشت: این گروه قصد دارد تا از گروه های همفکر خود نیز در انتخابات حمایت کند اما جزئیات این حضور و نحوه آرایش مهره های حاضر در انتخابات تا کنون مشخص نیست و از هم اکنون نمی توان اعلام نظر کرد.

وی افزود: آرایش جریانات سیاسی هنوز نظام مند نشده لیکن اعلام نظر قطعی زمانبر است همچنین باید در نظر داشت که حوادث و اتفاقات آینده ممکن است در آرایش جریان سیاسی فعال در انتخابات تحول ایجاد کند.

اینکه جریانات فعال اصولگرایی تبدیل به حزب شوند یا خیر مشخص نیست

رئیس فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس، همچنین توضیح داد: در نظر داشته باشید که ما یک جریان سیاسی هستیم که حزب شدن یا نشدمان مشخص نیست و تنها می توان گفت ما یک جریان سیاسی فعال هستیم که در قالب مشخص نگنجیده ایم لذا فعلا ما با همین شناسنامه و کارنامه ای که داریم در فعالیت های سیاسی حضور خواهیم داشت اما اینکه جریانات فعال اصولگرایی تبدیل به حزب شوند یا خیر مشخص نیست.

جلالی در توضیح موضع مجلس شورای اسلامی در قبال مذاکرات هسته ای و همچنین طرح سه فوریتی توقف مذاکرات در صورت تهدید امریکا، بیان داشت: ما در مجلس شورای اسلامی مذاکرات را رصد و فکر می کنیم و باید خردمندانه، حکیمانه و از موضع دفاع منافع ملی گام های خود را بر داریم.

وی افزود: قطعا در این راه اقدامات شتابزده و اقدامات عکس العملی در برابر غرب را درست نمی دانیم لیکن مجلس همواره نشان داده که هرجا در مسیر مصلحت نظام، منافع ملی و منویات رهبری باشد حرکت خواهد کرد البته باید در نظر داشت که مجلس هر زمان لازم باشد تصمیماتی را اخذ خواهد کرد.

ایران در مقابل زیاده خواهی غرب می ایستد

عضـو کمیسیـون امنیت ملـی و سیــاست خــارجـی، درباره مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی تحلیل کرد: ایران بهترین راه حل و فصل مسئله هسته ای را مذاکره می داند اما در مقابل زیاده خواهی نیز می ایستد لیکن غرب تا کنون سه راه را در برابر ایران آزموده است که روی میز گذاشتن گزینه حملات نظامی یکی از این موارد است.

جلالی با بیان اینکه غرب متوجه شده است که گزینه نظامی در برابر ملت ایران پاسخ نخواهد داد، بیان داشت: ایران در هشت سال دفاع مقدس تجربه ایستادگی در برابر تسلیحات را داشته است و ملت ما در زمانی که هنوز انقلاب نو پا در ایران شکل گرفته بود و دارای تسلیحات زیادی نبود و در روزگاری که گلوله کلاشینکوف و سیم خاردار را از خارج وارد می کرد، ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: غرب متوجه شد که گزینه نظامی بر روی ایران جواب نمی دهد لذا اوباما در سخنانی با پذیرفتن قدرت ایران بیان کرده بود که حمله به تاسیسات نظامی و هسته ای ایران فایده ای ندارد چرا که ایرانیان این دانش ها را بومی کرده اند و مجددا خواهند ساخت.

برنامه هسته ای ایران شفاف است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تشریح گزینه دوم پیش روی غرب در برابر ایران، گفت: تحریم ها دومین راهکار غرب دربرابر ملت ما بود که خودشان نیز به این جمع بندی رسیدند که اثر چندانی بر روی ایران نداشته و این کشور همچنین از ظرفیت های بالای خویش استفاده می کند.

جلالی از مذاکره به عنوان سومین ابزار مقابله ایران در برابر غرب نامید و بیان داشت: غرب با این هدف که بمب اتم و انرژی اتمی ایران را مهار کند وارد مذاکره شد که این امر با توجه به فتوای مقام رهبری در رابطه با حرام بودن ساخت بمب اتم، ادعایی پوچ است لیکن راه آبرومندانه برای غرب تنها مذاکره و پذیرفتن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و ایران نیز از ابتدا این مهم را می دانست.

وی افزود: ما می خواهیم برنامه هسته ای و مذاکرات را شفاف پیش ببریم اما غربی ها هستند که رفتار متناقضی از خود بروز می دهند برای مثال در زمانی که دم از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران می زنند، رئیس جمهور فرانسه در منطقه جولان داده و اسلحه به متحدان خود می فروشد و حتی فرانسوا اولاند در بیانیه ای مشترک با عربستان موافقت نامه غرب و ایران را مضر برای صلح جهانی می نامد، لذا این تناقض در رفتار غرب به وضوح دیده می شود.

نمایندگان سنا و کنگره امریکا از موافقت نامه غرب و ایران بیزاری می جویند

رئیس فراکسیون اکثریت اصولگرای رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که چه افرادی از تفاهم نامه ایران و غرب متضرر می شوند، گفت: گروه نخست اسرائیل و متحدانش هستند که تلاش برای سفر بنیامین نتانیاهو به امریکا و سخنرانی در کنگره درباره موافقت نامه غرب با ایران از مصادیق این مدعاست.

جلالی از برخی کشورهای به عنوان متضرر دوم موافقت نامه ایران و غرب در دنیا یاد کرد و بیان داشت: نمایندگان سنا و کنگره امریکا سومین گروهی هستند که به دلیل حمایت از منافع اسرائیل از موافقت نامه غرب و ایران بر سر مسئله هسته ای بیزاری می جویند.

وی افزود: اما خوشبختانه در میان این هیاهوی تبلیغاتی این جمهوری اسلامی ایران بود که موضع منطقی اش در منطقه بیشتر به چشم امد و نشان داد که غرب با ایران حراسی و ستیز به دنبال تامین منافع است لذا در این مذاکرات، علیرقم تلاش های رژیم صهیونیستی منطق ایران بیشتر نشان داده شد.

غرب در بازرسی ها به دنبال اهداف دیگری است

عضو با سابقه خانه ملت در پاسخ به این سوال مهر که واکنش مجلس شورای اسلامی به درخواست بازرسی از تاسیسات نظامی و هسته ای ایران چیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره با غرب صادقانه برخورد کرده است اما همانطور که رهبری هشدار دادند، اجازه بازرسی از تاسیساتمان را نخواهیم داد البته باید گفت ما در این امر به نوعی محق هستیم که اجازه ورود غرب را به تاسیساتمان ندهیم چرا که تجربه انتقال اطلاعاتمان را از سوی همین بازرسان به سرویس های جاسوسی و در نهایت ترور دانشمندان هسته ای را داریم.

جلالی با بیان اینکه پس ما نسبت به غرب نسبت به عدم اجازه بازرسی محق تر هستیم، بیان داشت: ما معتقدیم اگر قواعد بین المللی اجرا شود نیازی به ورود و خروج به تاسیسات نیست امروز اگر کشورمان به دنبال غنی سازی در سطح بالا باشد راه های بسیاری برای کشف آن وجود دارد.

وی افزود: مثلا می توان با استفاده از نصب پارچه هایی آغشته به مواد شیمیایی، غنی سازی در یک منطقه نظامی را کشف کرد لیکن با وجود همه این موارد باید گفت غرب در بازرسی ها به دنبال اهداف دیگری است.

اوضاع منطقه خاورمیانه پیچیده شده است

نماینده چهار دوره خانه ملت در تحلیل اوضاع منطقه نیز ابراز داشت: امروز اوضاع منطقه به سه دلیل پیچیده شده است که وجود گروه های تروریستی مثل داعش، وجود قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای و منافع سیاسی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله انها به شمار می رود

جلالی خاطرنشان کرد: داعش گروه دست پرورده ای است که اهداف برخی بازیگران را در منطقه دنبال می کند که یکی از این اهداف بسط و فروش تسهیلات نظامی در پی ناامنی منطقه است که سفر اولاند و بیزینس فروش تسلیحات نظامی به اعراب نمونه آن است.

وی افزود: دیگر هدف از پروراندن تفکری چون داعش در منطقه، دنبال کردن اهداف دنیای غرب و منافع اسرائیل است چرا که امروز وقت و انرژی مسلمانان به جنگ با جریانات هدر می رود و تمرکز بر روی اسرائیل کم شده است.

درباره یمن همگی سکوت را پیشه کرده اند

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسـلامی ایـران با پارلمان اروپا از اسلام هرسی به عنوان آخرین هدف برپایی گروه هایی نظیر داعش در منطقه دانست و گفت: غرب اسلام حراسی را دنبال می کند و این مهم را با نشان دادن تصاویر وحشیگری های گروهک های تکفیری و داعش به دنیا نشان می دهند تا نگذارند در دنیا نام اسلام در کنار صلح و آرامش بنشیند.

جلالی همچنین با اشاره به تحولات یمن و نقش غرب در آن، ابراز داشت: سوال اساسی در این بین این است که اگر در اوکراین رئیس جمهوری به روسیه می گریزد و سپس روسیه با مقابله نظامی به دنبال بازگشت اوست، تمامی دنیا از جمله اتحادیه اروپا، غرب و امریکا در واکنش به این اقدامات آن ها را محکوم می کنند اما درباره یمن همگی سکوت را پیشه کرده اند.

وی ادامه داد: در کشور یمن منصور هادی با استعفا به عربستان فرار می کند و آل سعود با ادعای واهی برای باز پس ستاندن قدرت به رئیس جهوری یمن دست به اقدامات وحشیانه می زند و غرب سکوت طرفدارانه ای را در پیش می گیرد که این امر نشان دهنده رفتار متناقض غرب در جهان است.

کمک های ایران به یمن انسان دوستانه است

رئیس فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، در تشریح نحوه کمک های ایران به یمن نیز گفت: همه می دانند، جمهوری اسلامی ایران هیچ کمک نظامی به یمن نداده است و تا کنون کمک هایی را که برای مردم یمن ارسال کرده ایم، انسان دوستانه بوده اند متاسفانه تحلیل غلطی که برخی در این رابطه دارند و جریان رسانه ای نیز از آن حمایت می کند، بحث تحولات منطقه با کمک های نظامی ایران است.

جلالی در پاسخ به ادعای کمک نظامی ایران به یمن، بیان داشت: اگر قرار بود پول و سلاح سرنوشت درگیری را مشخص کند، قطعا عربستان و ابر قدرت ها در بحران ها موفق بودند.

وی افزود: عربستان دارای پول های نفتی فراوانی است اما آن چیز که ایران اسلامی را در قلوب مردم منطقه حاکم کرده رفتارهای انسان دوستانه ملت ما است همانطور که رئیس جمهور کرد و سنی عراق در سفر به ایران می گوید، کمک های شایان ایران در برابر داعش را هیچگاه فراموش نمی کنیم لیکن بیشترین محبوبیت ایران در قلوب مردم منطقه است.

جلالی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عربستان محموله های کمک رسانی ایران را مورد بازرسی قرار می دهد یانه، گفت: آنها چنین حقی ندارند مگر اینها در دنیای امروز چکاره هستند

وی افزود: اگر دست به این اقدام بزنند، جمهوری اسلامی ایران نیز خیلی امکانات دیگر را دارد که می تواند از آنها بهره بگیرد لذا کشتی ایرانی عازم به یمن مملو از کمک های انسان دوستانه است.

مردم سوریه سرنوشتشان را رقم می زنند

· عضو کمیته اجرایی و شورای بین المجـالس اسـلامـی تحلیل خود درباره مسائل سوریه را نیز اینگونه مطرح کرد: درباره سوریه می بایست گفت، حقانیت ایران بیش از پیش به همه اثبات شده است.

جلالی خاطرنشان کرد: در این کشور حکومت مستقر بوده است لیکن اگر هم بخواهد تغییر کند می بایست از راه های دموکراتیک صورت بپذیرد اما متاسفانه نکته قابل تامل در سوریه، حجم سلاح های در اختیار گروه های تروریستی قرار گرفته است لذا معتقدیم غرب حجم بالایی از سلاح را به سوی سوریه روانه ساخته است.

وی افزود: اگر دولت بشار اسد مانند همه دولت های دیگر دارای اسلحه، ارتش و نظام باشد طبیعی است اما وجود این حجم بالای اسلحه های مدرن در دست مخالفان خبر از نکته ای دیگر در منطقه دارد.

معتقدیم دولت سوریه بی عیب و نقص نیست

عضو خانه ملت با اشاره به انتخابات سال۲۰۱۴سوریه، بیان داشت: با اسلحه نمی شود روند دموکراتیک را برقرار کرد و این تجهیز گروه های تروریست بزرگترین اشتباه کشورهای غربی بود.

جلالی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم دولت سوریه بی عیب و نقص نیست، تصریح کرد: اما همه شاهد حضور مردم سوریه در انتخابات بودند که این روند دموکراتیک حتی گروه های معارض دموکرات را نیز به خود جلب کرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه مردم سوریه باید خود سرنوشت کشورشان را رقم بزنند، ابراز داشت: مردم باید در سرنوشتشان دخیل باشند اما متاسفانه دخالت هایی از سوی برخی کشورها وجود دارد.