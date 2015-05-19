وضعیت پرونده های تعزیراتی/ از قاچاق نوشابه تا آدامس

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته چندین پرونده مهم تعزیراتی در شعب تعزیرات حکومتی کشور مختومه و اجرای حکم شد.

صدور حکم دو پرونده تعزیراتی در آذربایجان شرقی

در آذربایجان شرقی مقادیری پارچه قاچاق کشف و پرونده تخلف برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد که برابر قانون متخلف به ضبط کالا و پرداخت جریمه ۴۵۴ میلیون ریال محکوم شد. همچنین یک شرکت لبنی در شهرستان سراب به دلیل عرضه خارج ازشبکه نهاده های دامی در شعبه تعزیرات آن شهرستان به پرداخت ۹۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

قاچاقچی پوشاک در خراسان جنوبی به دام افتاد

در استان خراسان جنوبی ۳۵۰ ثوب پوشاک خارجی قاچاق کشف و پرونده تخلف برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد که برابر قانون متخلف به ضبط کالا و پرداخت جریمه ۷۱ میلیون ریال محکوم شد.

کشف محموله قاچاق در زنجان/ ۱۴۹ هزار آدامس قاچاق!

در استان زنجان یک محموله قاچاق شامل ۱۴۹ هزار و ۵۲۰ عدد آدامس و ۶۴۵ عدد کیف خارجی کشف و پرونده متهم جهت رسیدگی به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

معدوم سازی ۸۹۱ کیلوگرم شکلات قاچاق در زنجان

همچنین طبق رأی صادره از سوی شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان، عامل قاچاق ۸۹۱ کیلوگرم شکلات قاچاق بدلیل غیرقابل مصرف انسانی بودن و استعلام از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان علاوه بر معدوم کردن محموله به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

محکومیت قاچاق مواد خوراکی در تعزیرات حکومتی قزوین

در استان قزوین مقادیر قابل توجهی شکلات و آدامس خارجی قاچاق کشف و پرونده تخلف برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد که برابر قانون متخلف به ضبط کالا و خودرو و پرداخت جریمه ۴۰ میلیون ریال محکوم شد.

برخورد با متخلفین قاچاق سوخت سیستان و بلوچستان/ جریمه ۳۷ میلیونی قاچاقچیان

در استان سیستان و بلوچستان میزان ۲۴۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و پرونده برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد که پس از احراز تخلف، متخلفین علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه و مخازن موضوع تخلف، به پرداخت ۳۷۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

محکومیت ۳۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان دارو و ارز در سیستان وبلوچستان

همچنین با پایان رسیدگی به ۲۲ پرونده تخلفات حوزه های قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و بهداشت، دارو و درمان در شهرستان ایرانشهر، متخلفین به میزان ۳۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و شکات خصوصی محکوم شدند.

کشف ۱۴۰۰۰ بطری نوشابه انرژی زای قاچاق در قم

در استان قم هم بیش از ۱۴۰۰۰ بطری نوشابه انرژی زای قاچاق کشف و توقیف شد و پرونده قاچاق برای رسیدگی به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

تشکیل تعداد ۳۸۰ فقره پرونده ازابتدای طرح نوروزی در گلستان برای واحدهای متخلف استان تعداد۳۸۰ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شدند که متخلفین به پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.