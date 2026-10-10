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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

۸ برنامه فرهنگی و هنری همزمان با هفته ملی کودک در رودسر برگزار می شود

۸ برنامه فرهنگی و هنری همزمان با هفته ملی کودک در رودسر برگزار می شود

رودسر- مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر از اجرای ۸ برنامه فرهنگی، هنری، ادبی و علمی همزمان با هفته ملی کودک در این شهرستان خبر داد.

زهرا بابازاده، در حاشیه برگزاری برنامه‌های هفته ملی کودک در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک این هفته اظهار کرد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به نیازها و حقوق کودکان و جلب مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف برای توجه بیشتر به این قشر است.

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه کودک و نوجوان، برنامه‌های متنوعی را با هدف ایجاد نشاط، تقویت خلاقیت و پرورش استعدادهای کودکان برای این هفته پیش‌بینی کرده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با اشاره به پیش‌بینی ۸ برنامه برای کودکان این شهرستان گفت: جشن ویژه روز جهانی کودک با حضور ۱۵۰ کودک دختر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر برگزار می‌شود.

بابازاده با تشریح برنامه‌های هفته ملی کودک بیان کرد: قصه‌گویی به گویش محلی توسط یکی از کودکان، شاهنامه‌خوانی، اجرای موسیقی توسط کودکان، برگزاری مسابقه، نمایش فیلم ،بازی و نقاشی با موضوع «آینده شهر من رودسر» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.جشن روز قصه از دیگر برنامه های کانون می باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌های شاد و متنوعی برای دانش‌آموزان مدارس کودکان با نیازهای ویژه و دانش‌آموزان یکی از مدارس روستای ناصرسرا در بخش مرکزی رودسر برگزار می‌شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر اضافه کرد: اجرای برنامه‌های بازی و نشاط برای کودکان پسر در کانون نیز از دیگر برنامه‌های هفته ملی کودک در این شهرستان است.

وی اضافه کرد: عضویت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طول هفته ی ملی کودک رایگان است.

بابازاده در پایان تصریح کرد: این برنامه‌ها با همکاری آموزش‌وپرورش، شهرداری و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان و با هدف ایجاد فضایی شاد، پویا و آموزنده برای کودکان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6973337

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