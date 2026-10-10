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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

دبیر ستاد ملی جمعیت عضو شورای سیاستگذاری حکمرانی جمعیت شد

دبیر ستاد ملی جمعیت عضو شورای سیاستگذاری حکمرانی جمعیت شد

دبیر ستاد ملی جمعیت با حکم محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع) به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رئیس همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در حکمی مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده منصوب کرد.

متن کامل حکم به شرح ذیل است:

خواهر محترمه؛ سرکار خانم مرضیه وحیددستجردی

با هدف ایفای نقش پیش‌روندگی و پیش‌برندگی در حوزه جمعیت و جبهه‌سازی عظیم علمی و فناوری ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و در راستای برگزاری «همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده»، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سیاستگذاری همایش»، منصوب می‌گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و عنایت حضرت معصومین(ع) و نصب‌العین قرار دادن تقوای الهی و با حضور مؤثر، مأموریت‌های محوله را، به نحو شایسته و کامل معمول دارید.

از درگاه حضرت باری تعالی، سلامت و توفیق روزافزون سرکارعالی را در انجام مسئولیت محوله و همچنین در تبیین بیانیه گام دوم، به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی و کمک به تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی آن در سایه‌ی توجهات خاصه‌ی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر(عج) و تحت رهبری حکیمانه‌ی ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای «مدظله‌العالی» مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6973390
زهرا ناری

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