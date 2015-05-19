به گزارش خبرگزاری مهر، همایش قبله در زنجیر به مناسبت شصت و هفتمین سالروز اشغال فلسطین(یوم النکبه) با سخنرانی حجت الاسلام امرودی نماینده تام الاختیار شهردار تهران در حوزه حمایتی فلسطین در دانشگاه علم و صنعت برگزار و در آن ضمن تجلیل از سید رضا نیری، مرضیه دباغ حدیدچی و حسین شیخ‌الاسلام به عنوان فعالان حوزه مقاومت و فلسطین، بر ادامه راه مقاومت و جهاد تا آزادی قبله اول مسلمانان تاکید شد.

این همایش با حضور زهرا مصطفوی فرزند بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران و دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی حامی ملت فلسطین، «محمد جوهیر» کاردار سفارت فلسطین در تهران، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالله حسینی قائم مقام شورای سیاست گذاری دفتر حمایت از فلسطین شهرداری تهران، تعدادی از جوانان فلسطینی اهل غزه و جمعی از فعالان حوزه فلسطین و مبارزه با صهیونیزم، نمایندگان انجیوهای حامی فلسطین و دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت به همت دفتر فلسطین شهرداری تهران در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

نماینده تام الاختیار شهردار تهران در حوزه فلسطین: حفظ وحدت و مقاومت مسلمانان رمز پیروزی فلسطین است

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین میثم امرودی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و نماینده تام الاختیار شهردار تهران در حوزه حمایتی فلسطین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران گفت: دستاوردهای امروز مقاومت مرهون حمایت‌ها و اندیشه والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای است.

وی با بیان اینکه روز یوم النکبه درس های بزرگی برای مسلمانان جهان دارد؛ گفت: هرگاه در وحدت مسلمانان خدشه ایجاد و تفرقه حکمفرما شد شکست اتفاق می افتد. بنابراین حفظ وحدت در هر شرایط اهمیت فوق العاده ای برای مسلمانان دارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به ناامیدی از سازمان های بین المللی برای حل مسئله فلسطین گفت: سازمان ملل تاکنون بیش از ۲۸۰ صفحه بیانیه و قطعنامه بر علیه رژیم منحوس صهیونیستی صادر کرده اما یک مورد آن نیز اجرا نشده است.

وی تصریح کرد: همچنین یوم النکبه ثابت کرد مذاکرات و مماشات با سازمان های بین المللی و دشمنان تاثیری ندارد و تنها رمز پیروزی فلسطینیان مقاومت است.

امرودی با ذکر خاطره‌ای از سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: همزمان با فرار رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان جهت تبریک پیروزی مقاومت خدمت دبیرکل حزب‌الله لبنان رسیدیم که وی این پیروزی را مرهون راهنمایی‌ها و نصایح حضرت امام خمینی(ره) دانستند.

نماینده تام الاختیار شهردار تهران در حوزه حمایتی فلسطین اظهار داشت: سید حسن نصرالله به ما اعلام کرد زمانی که رژیم صهیونیستی جنوب لبنان تا بیروت را تحت اشغال و این شهر را به محاصره در آورده بود خدمت بسیاری از مراجع و علمای لبنانی رسیدیم و از آنها درخواست کردیم که ما را برای مقابله با رژیم اشغالگر قدس راهنمایی کنند.

وی در توضیح بیشتر این خاطره از دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: سید حسن نصرالله گفت که بسیاری از علما به ما پیغام دادند که با دست خودتان موجبات هلاکت خود را به واسطه حجم نفرات دشمن و تجهیزات صهیونیست‌ها فراهم نکنید. اما زمانی که خدمت حضرت امام خمینی(ره) رسیده بودیم ایشان به ما فرموده بودند که طبق نص صریح قرآن با ایستادگی باید مقاومت کرد چرا که پیروزی از آن ماست.

نماینده تام الاختیار شهردار تهران در حوزه حمایتی فلسطین خاطرنشان کرد: سیدحسن نصرالله در آن خاطره به ما گفت که زمانی که حضرت امام خمینی(ره)این حرف را به ما زد ما ۳۶ جوان پر انرژی بودیم ولی هم اکنون که پیروزی بر صهیونیست‌ها را به دست آوردیم از آن جمع ۳۶ نفر که خدمت امام رسیدیم فقط یک نفر در جمع ما حضور ندارد و آن هم سید عباس موسوی (دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان) است.

امرودی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید عباس موسوی دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان گفت: پایه‌های مقاومت منطقه‌ای از همان زمان برقرار شده است و امروز نتایج مقاومت و ایستادگی را در فلسطین و سایر کشورهای منطقه از جمله یمن مشاهده می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه آزادی فلسطین و آزادی قدس از چنگال اشغالگران صهیونیست‌ مقاومت است. چرا که از راه مذاکره و سازش ملت فلسطین به هیچ یک از حقوق خود دست نیافته‌اند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان بر نقش بی بدیل سید رضا نیری، مرضیه دباغ حدیدچی و حسین شیخ‌الاسلام در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان تاکید و از خدمات شایسته آنان در این زمینه تقدیر کرد.

حجت الاسلام رحیمیان: ملت ایران نقش حیاتی در آزادی قدس خواهد داشت

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن رحیمیان عضو هیئت امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز در سخنانی در همایش «قبله در زنجیر» با اشاره به اینکه یوم النکبه روز مصیبت فلسطین است که زمینه آن ده‌ها سال قبل فراهم شده بود، تاکید کرد که یوم النکبه سر آغاز گرفتاری‌های جهان اسلام است.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به اینکه امام خمینی نماد مبارزه با رژیم صهیونیستی بوده است ابراز داشت که امام از ابتدای نهضت مسئله فلسطین را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین جرم شاه در نظر امام همپیمانی با رژیم صهیونیستی بود، تصریح کرد که امام خمینی(ره) اولین عالم شیعه و اسلامی بود که علیه رژیم صهیونیستی فتوا داد تا از محل وجوهات شرعیه برای ملت فلسطین استفاده شود.

عضو هیئت امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین با اشاره به اینکه اسرائیل همه موجودیت خود را مدیون هیبت نظامی و امنیتی‌اش بود، اظهار داشت که این هیئبت اسرائیلی‌ها به برکت نهضت امام خمینی شکسته شد، اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به تنهایی ارتش‌های عربی را شکست داده بود پس از ۴۰ سال و ۴۰ بار قوی تری شدن نسبت به ان زمان در جنگ ۳۳ روزه توسط حزب الله به عنوان مولود انقلاب اسلامی و پس از آن در نبردهای ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه طعم تلخ شکست را چشید.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران افزود: ما براساس آیات قرآن و روایات و طبق پیش بینی امام خمینی باور داریم که بشریت شاهد نابودی این غده سرطانی خواهد بود و این ملت پیشتاز ایران است که نقش اصلی و حیاتی را در این زمینه اجرا می کند.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان در ادامه همایش «قبله در زنجیر» از خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر امام خمینی به واسطه پیگیری دیدگاه های امام در زمینه های داخلی و خارجی خصوصا مسئله فلسطین تقدیر کرد و گفت: ایشان به عنوان فرزند و یادگار حضرت امام در جمعیت دفاع از ملت فلسطین پیشوائی ما را بر عهده دارند.

ابوشریف: جنگ علیه ایران به جنگ علیه اسلام گسترش پیدا کرده تا مسئله فلسطین فراموش شود

در ادامه ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران نیز با بیان اینکه متأسفانه هم اکنون جنگ علیه ایران به جنگ علیه اسلام گسترش پیدا کرده است گفت: باید هرگونه درگیری جانبی کنار گذاشته شود تا همه به سمت مسئله اصلی یعنی فلسطین حرکت کنند.

وی گفت: یوم‌النکبه سال ۱۹۴۸ فقط یک مشکل برای فلسطین نبود بلکه پروژه‌ای برای کل امت اسلامی بود.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران تصریح کرد: هدف استکبار و قدرت‌های جهانی، جهان اسلام و از بین بردن و ویران کردن توانمندی امت اسلامی بود همانگونه که ناپلئون و پس از آن بعدها با انعقاد معاهده سایکس پیکو، انگلیسی‌ها به دنبال این تضعیف بودند.

وی اظهار داشت: روزی که قرار بود اسرائیل تأسیس شود ۱۰۰هزار کارگر و ۸۰ هزار سرباز انگلیسی در فلسطین حاضر شدند تا این پروژه استکباری بر علیه جهان اسلام اجرایی شود.

ابوشریف افزود: مبارزه ملت فلسطین برای آزادی خود زمانی که آغاز شد پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با شعار روشنگری جهان اسلام برای مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان غده سرطانی و پروژه استعماری به ثمر رسیده بود.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، اظهار داشت: از زمانی که حمایت ایران از فلسطین آغاز شد توطئه‌ها علیه این کشور مانند جنگ عراق علیه ایران و همچنین محاصره اقتصادی هم شروع شد.

وی افزود: متأسفانه هم اکنون جنگ علیه ایران به جنگ علیه اسلام گسترش پیدا کرده است تا فلسطین از یادها فراموش شود.

ابوشریف خاطرنشان کرد: دشمن ما همان استکبار و صهیونیست‌ها هستند لذا باید هرگونه درگیری جانبی کنار گذاشته شود تا همه به سمت مسئله اصلی یعنی فلسطین حرکت کنند.

کاردار سفارت فلسطین: از ملت ایران سپاسگزاریم

در ادامه این مراسم «محمد جهیر» کاردار سفارت فلسطین در تهران به نیابت از مردم فلسطین از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مردم و دولت ایران تشکر کرد.

کاردار فلسطین در تهران، افزود: جمهوری اسلامی ایران تنها دولت، ملت و کشوری است که قضیه فلسطین را برغم همه مشکلات فراموش نکرده‌ و همچنان از مسئله اصلی جهان اسلام یعنی فلسطین و قدس حمایت می‌کنند و این جای تقدیر بسیاری دارد.

اجرای سرود یک مسجد و پیام قالیباف به همایش قبله در زنجیر

در ادامه همایش «قبله در زنجیر» امیر تاجیک خواننده ارزشی کشور سرود یک مسجد در وصف اشغال مسجدالاقصی توسط رژیم اشغالگر قدس را بطور زنده اجرا کرد که با استقبال حاضران در همایش روبرو شد.

تقدیر از سه چهره فعال حوزه حمایت از فلسطین

در پایان ضمن بیان گوشه هایی از فعالیت های سیدرضا نیری، مرضیه دباغ حدیدچی و حسین شیخ الاسلام در حوزه حمایت از فلسطین و مقاومت و همچنین قرائت پیام محمد باقر قالیباف شهردار تهران به این همایش از نامبردگان با اهدا تابلوهای منقش به آیات قران کریم تجلیل و تقدیر بعمل آمد.