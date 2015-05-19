رسایی: تخلف بانک مسکن در مسکن مهر/آخوندی: من مسئول مسکن مهر نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی علی‌اصغر زارعی، مهدی کوچک‌زاده، روح‌الله حسینیان و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره علت بی‌توجهی به پروژه‌های مسکن مهر و عدم پیشرفت طرح‌های این حوزه و تشدید مشکلات متقاضیان مطرح شد که پس از سخنان نماینده سوال‌کنندگان و توضیحات وزیر در نهایت مجلس از پاسخ‌های وزیر راه و شهرسازی قانع شد.

آخوندی: من مسئول مسکن مهر نیستم/۱.۵ میلیون واحد مسکن مهر به اتمام رسیده است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ملی نمایندگان با بیان اینکه به نظر من از جهت حقوقی نمی‌توان از وزیر راه و شهرسازی سوال مبتنی بر اصل ۸۸ درباره مسکن مهر پرسیده شود اظهار داشت: در عین حال با توجه به تصمیم هیات رئیسه مجلس در این‌رابطه گزارش می‌دهم و اگر وقت مبسوطی از سوی مجلس اختصاص داده شود گزارش مفصلی از این پروژه مهم ارائه خواهم کرد.

وی ادامه داد: دلیل ورود ما به این پروژه همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، این بود که صرف نظر از چگونگی شروع آن اکنون ۷ میلیون نفر درگیر آن هستند و ما موظف به تامین حقوق آنها هستیم و در رابطه با این طرح، فردی را به عنوان قائم‌مقام وزیر در امور مسکن مهر منصوب کرده‌ام.

آخوندی با اشاره به شروع پروژه مسکن مهر در سال ۸۷ و وضعیت اقتصادی کشور در آن سال گفت: در آن سال تورم بخش مسکن رو به افزایش و تولید ناخالص داخلی رو به سقوط بود؛ در چنین شرایطی هم هدفمندی یارانه‌ها و هم مسکن مهر شروع می‌شود که هر کدام از آنها ظرفیت درگیر کردن اقتصاد کشور را داشته‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ اعطای هرگونه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها متوقف شده بود گفت: همچنین قرار بود که از طریق صندوق توسعه ملی نیازمندی‌های بخش مسکن مهر تامین شود، اما مجلس به موجب قانون این مساله را منع کرد لذا با حجم انبوهی از تعهدات روبه‌رو بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر در دوره ما نه‌تنها متوقف نشده بلکه سرعت آن نیز افزایش یافته است اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳۰۰ واحد مسکن مهر داریم که با پیشرفت‌های میانگین ۹۰ درصدی در سال ۹۴ مواجه است؛ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز تحویل داده شده است که ۴۲ درصد آنها در یک سال و نیم اخیر انجام شده و ۵۸ درصد در ۵ سال و نیم قبل از آن بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح مسکن مهر تاکنون ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است تصریح کرد: ۱۰ درصد از این تسهیلات در دوره ما و ۹۰ درصد قبل از ما بوده است؛ یعنی ما باید براساس آورده‌های متقاضیان طرح را اجرا می‌کردیم، در حالی که ۹۰ درصد منابع بانکی قبل از آن توزیع شده بود.

آخوندی گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد فروش اقساطی شده و ۴۳ درصد آن مربوط به یک سال و نیم اخیر بوده است؛ همچنین ۴۹ درصد نیز صدور سند انجام شده تا امکان معامله واحدها فراهم باشد و این در یک سال و نیم اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه حدود یک و نیم میلیون واحد مسکن مهر را تمام کرده‌ایم گفت: ۲۰۰ هزار واحد از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی بوده است، یعنی هرچه تامین اعتبار شده از محل آورده‌های متقاضیان دیگر بوده است.

وزیر راه پیشرفت واقعی واحدهای مسکن مهر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد اعلام و تصریح کرد: واحدهای باقیمانده نیز تکمیل خواهد شد و سفره این پروژه به زودی جمع می‌شود.

رسایی: وزیر به جای بازدید از پروژه‌های مسکن مهر در همایش‌های غیرمرتبط شرکت می‌کند

در ادامه جلسه علنی مجلس، حمید رسایی نماینده مردم تهران که به نمایندگی از سوال‌کنندگان به طرح سوال پرداخته بود گفت: زمانی که این سوال را مطرح کردیم ۷ ماه از عمر دولت می‌گذشت اما الان حدود ۲ سال از عمر دولت گذشته و وضعیت مسکن مهر بدتر شده است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد بوده است افزود: سوال ما از وزیر محترم این است که برای درد این مردم چه کرده است!؟ سوال ما درباره مشکل ۹۰۰ هزار خانوار یعنی ۳.۵ میلیون نفر از مردم است که هر ماه نیمی از حقوق خود را به اجاره بها اختصاص می دهند و به خاطر عدم عمل به وعده ها از سوی وزیر مشکلات آنها باقی مانده است.

رسایی با اشاره به اختلاف آمارهای ارائه شده از سوی وزیر اظهار داشت: وزیر در سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۰۰ هزار واحد مسکن مهر را تا پایان سال ۹۳ به فروش اقساطی می رسانیم و تمام می کنیم اما ۴۵۰ هزار واحد تحویل داده شد؛ سپس اعلام کردند که تا پایان سال ۹۴ این واحدها را تکمیل می کنیم اما قائم مقام وزیر در مسکن مهر اعلام کرده است که کار در سال ۹۴ هم تمام نمی شود و با این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد؛ حالا آقای وزیر می گوید که سفره مسکن مهر به زودی جمع می شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه وزیر محترم از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر از واحدهای مسکن مهر بازرسی کرده است گفت: این در حالی است که ایشان در ۳۰ همایش با موضوعات دیگر که برخی از آنها غیر مرتبط با حوزه کاری وی است شرکت کرده است! آقای وزیر ما به شما رای ندادیم که در همایش ها شرکت کنید.

وی با اشاره به نامه امروز وزیر راه و شهرسازی به هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: آقای آخوندی با این نامه تصمیم داشت که در مجلس حاضر نشود و گفته است که من نباید پاسخگو باشم؛ وی می گوید من اولین کسی بودم که مسکن مهر را وارد نظام برنامه ریزی کشور کردم، اما حالا می گوید که طرح مسکن مهر طرح مزخرفی است.

رسایی با اشاره به چهار رکن زمین، سازنده، بانک مسکن و متقاضی به عنوان ارکان پروژه مسکن مهر ادامه داد: بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد و تسهیلات فردی را نیز از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ تاسیسات زیربنایی وزارت نیرو نیز آماده است و اعلام کرده اند که هزار میلیارد تومان اختصاص می دهند، اما آقای نوبخت پول را اختصاص نمی دهد.

وی تصریح کرد: از هزار و ۲۰۰ مسکن مهر باقیمانده ۳۰۰ واحد مشکل تاسیسات دارد اما ۹۰۰ واحد چنین مشکلی ندارد؛ دولت نسبت به تعهدات خودش بی تفاوت است و اظهارات مایوس کننده وزیر باعث مشکلات پیمانکاران شده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه سه بار تاکنون قیمت مسکن مهر افزایش یافته است گفت: این افزایش یک بار در زمان دولت قبل و هنگامی که قیمت ارز یکباره بالا رفت صورت گرفت و دو بار در این دولت انجام شده است؛ در این دولت که شما با کدخدا هم تلفنی صبحت کردید و ادعا می کنید قیمت ارز تکان نخورده و از رکود هم خارج شده اید، پس چرا دو بار قیمت مسکن مهر را افزایش داده اید و چرا زمان تحویل پروژه ها را نمی گویید تا مردم برنامه ریزی کنند.

وی تاکید کرد: براساس اعلام دولت حداکثر رقم افزایش قیمت مسکن مهر ۱۰ میلیون تومان است که ۵ میلیون تومان از آن در قالب افزایش تسهیلات است، اما همین الان در برخی از شهرهای مسکن مهر مانند پردیس و پرند تا ۱۶ میلیون تومان دیگر از مردم خواستند.

آخوندی: غیر ممکن است که پروژه مسکن مهر متوقف شود/کسی را که زیر بار مسئولیت رفته هل ندهید

در ادامه جلسه علنی و بررسی این دستور، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به توضیحات نماینده تهران اظهار داشت: آماری که ارائه داده ام نشان داد که سرعت پیشرفت کار در این دوره دو برابر قبل شده است.

وی تصریح کرد: برای تاسیسات زیربنایی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و برای خدمات روبنایی ۸ هزار میلیارد تومان پول هزینه شده و این در حالی است که یک ریال نیز در بودجه های سنواتی برای این کار اختصاص نیافته است و تمام این پروژه ها با آورده های مردم تکمیل شده است.

آخوندی با بیان اینکه غیر ممکن است بگذارند این پرژه متوقف شود گفت: به خاطر تعهداتی که به مردم و مقام معظم رهبری داده ایم این طرح را با منابع داخلی وزارتخانه انجام می دهم و نمی گذارم سر سوزنی به مردم فشار وارد شود؛ حتی مدرسه، خدمات روبنایی و فاضلاب پروژه ها را خودمان تماما داریم اجرا می کنیم.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد کل فروش اقساطی واحد ها مربوط به یک سال و نیم اخیر بوده است تصریح کرد: اگر به دنبال کمک هستید نبایدکسی را که در این شرایط سخت زیر بار مسئولیت رفته هل بدهید تا زمین بخورد؛ قائم مقام از تمام پروژه های مسکن مهر بازدید کرده و گره ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر را یک به یک باز کرده ایم و این در شرایطی بوده که یک ریال هم در بودجه اختصاص نیافته بود.

آخوندی خطاب به نمایندگان سوال کننده گفت: قدری به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنیم و با هم همدلی کنیم.

رسایی: بانک مسکن اعتبارات مسکن مهر را بابت بدهی های متفرقه خود پرداخت کرده است

در ادامه، حمید رسایی در بخش پایانی طرح سوال خود خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شما اردیبهشت ماه سال گذشته نیز عینا همین حرف ها را در مجلس زدید؛ اگر می خواستیم همدلی نکنیم سال گذشته اظهارات شما را به رای می گذاشتیم.

وی با بیان اینکه آمار و ارقام وزیر واقعی نیست تصریح کرد: شما در چند روز اخیر در وزارتخانه برای تنظیم این آمارها ستاد تشکیل داده اید؛ این در حالی است که گزارش کمیسیون تخصصی مجلس خلاف آمارهای شماست.

نماینده تهران با بیان اینکه حتی اگر معتقدید مسکن مهر طرح مزخرفی است باید آن را انجام دهید و به تعهدات خود پایبند باشید عنوان کرد: آمار بانک مسکن نشان می دهد که اعتبارات تخصیص یافته در ۹ ماهه قبل از دوران تصدی آقای آخوندی ماهانه ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است، اما به محض شروع به کار وی این میزان کاهش یافته و در دی ماه ۹۳ به صد میلیارد تومان رسیده است.

رسایی ادامه داد: بسیاری از این پروژه ها خوابیده و البته سود آن نیز باید در اختیار مردم متقاضی قرار گیرد؛ چرا اعتبارات اختصاص یافته به این طرح ۸۲ درصد کاهش یافته است!؟ آن هم در شرایطی که همزمان با کاهش شدید تسهیلات بانک مسکن، اقساط پرداختی توسط مردم افزایش یافته و این یعنی، مردم به تعهداتشان عمل کرده اند اما دولت عمل نمی کند

وی تصریح کرد: اعتبارات را اختصاص نمی دهند و آن را برای مسکن اجتماعی نگه داشته اند!

نماینده مردم تهران به تخلف بانک مسکن در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: در این شرایط بانک مسکن سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارت مسکن مهر را بابت بدهی های متفرقه خود به بانک مرکزی داده است؛ این دیگر نامردی است!

رسایی همچنین به کاهش ۷۰ درصدی سرعت پیشرفت پروژه های مسکن مهر در این وضعیت اشاره کرد و گفت: سرعت پیشرفت پروژه هم اکنون به ۱۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت نماینده تهران که در بین توضیحات خود فیلم هایی از مشکلات مسکن مهر را از مانیتور صحن علنی پخش کرده بود با بیان اینکه در قیامت جوابی ندارم اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده و در خواست رای گیری کرد؛ با رای گیری در صحن علنی در نهایت نمایندگان با ۱۰۷ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ رای از پاسخ های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قانع شدند.