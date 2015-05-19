راه اندازی گلخانه ۱۰۰ هكتاری در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله قاسمی عصر روز سه شنبه در حاشیه بازدید از شركت سهامی زراعی گلپایگان، مزرعه كاشت گل محمدی و گلخانه هیدروپونیك گل رز صورت گرفت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ هكتار گلخانه سبزی، صیفی و گل در سطح استان فعالیت دارد و استان اصفهان رده چهارم گلخانه های كشاورزی در كشور را داراست.

وی با اشاره به اینكه برنامه های بسیار خوبی در رابطه با توسعه گلخانه در سطح استان داریم، افزود: به لحاظ قرار داشتن استان اصفهان در منطقه خشك كشور و به واسطه وضعیت ذخیره های بحرانی آب مجبور به توسعه كشت های گلخانه ای به دلیل بازدهی پنج برابری و مصرف یك پنجم آب مورد نیاز چاره ای جز این نداریم كه برای حفظ سطح تولیدات كشاورزی به سمت ایجاد گلخانه های مدرن برویم.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان با اذعان به اینكه در سطح استان اصفهان و شهرستان گلپایگان گلخانه های مدرن، فعال و بسیار خوبی در حال تولید محصولات كشاورزی است، تصریح كرد: گلخانه ای كه امروز مورد بازدید قرار گرفت، بسیار مدرن و در ۱۲ واریته و ۸ رنگ در حال فعالیت است كه از گلخانه های كم نظیر به شمار می رود.

وی با اشاره به اینكه سازمان جهاد كشاورزی استان در حال برنامه ریزی ایجاد گلخانه ۱۰۰ هكتاری در شركت سهامی زراعی شهرستان گلپایگان است، افزود: راه اندازی این گلخانه تأثیر فراوانی در تولید و اشتغال به دلیل پتانسیل مثبتی كه شهرستان گلپایگان از لحاظ تولید محصولات كشاورزی دارد، می تواند در رونق اقتصادی با حمایت دولت و پرداخت تسهیلات و اعتبارات به این پروژه ها ایجاد كند.

قاسمی با تأكید بر اینكه شركت های سهامی زراعی به لحاظ مدیریت یكپارچه اراضی كشاورزی، كشت مناسب و تولیدات خوب از نظام های بهره برداری مناسب كشور محسوب می شود، گفت: شركت سهامی زراعی گلپایگان با دارا بودن سه هزار هكتار اراضی در اختیار با برنامه ریزی مناسبی كه از منابع آب و زمین قابل كشت استفاده می كند، با استفاده از پروژه های آبیاری تحت فشار و سیستم های نوین آبیاری كه در سال جاری حدود ۷۰۰ هكتار از اراضی آن زیر پوشش این سامانه قرار گرفته است به عنوان یكی از شركت های سهامی موفق در منطقه و كشور می تواند، عمل كند.

وی با یادآوری این نكته كه شركت سهامی زراعی گلپایگان با ایجاد توسعه دامداری، صنایع تبدیلی، ایجاد زنجیره های تولید و الگوی كشت مناسب با استفاده از آبیاری قطره ای می تواند به عنوان الگوی یك شركت سهامی زراعی كشاورزی در منطقه و كشور باشد، خاطرنشان كرد: كشت چغندرقند پاییزه و گل محمدی با راندمان بالا یكی از الگوهای مناسب كشت در این شركت خواهد بود كه در برنامه ریزی سال جاری لحاظ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گلخانه هیدروپونیك گل رز كه امروز مورد بازدید رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان و هیئت همراه قرار گرفت، در سال ۱۳۹۱ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتبارات و تسهیلات دولتی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع احداث و در سال ۱۳۹۳ با كشت گل رز هلندی به طور متوسط روزانه دو هزار شاخه تولید داشته كه به مراكز مختلف از جمله تهران عرضه می شود.

به گفته میثم فراست مجری این طرح گلخانه ای، تولیدات گل رز این واحد پیرو مذاكرات صورت گرفته قرار است به كشورهای ازبكستان و قزاقستان صادر و ارزآوری برای كشور داشته باشد.