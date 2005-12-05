دكتر منصوره ثابت زاده : موسيقي امروز ما اصيل نيست / تلويزيون درگرايش جوانان به موسيقي غربي سهيم است

ريس كانون پژوهشگران خانه موسيقي، درگفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين مطلب، گفت : متاسفانه بخش زيادي از آثار موسيقيايي كه درحال حاضر توليد مي شوند، موسيقي اصيل نيست ؛ به گونه اي كه تلفيق موسيقي اصيل ايراني با موسيقي بي هويت، نوعي از موسيقي را پديد آورده است كه دلزدگي و افسردگي نسل فعلي را منجر شده است.

دكتر منصوره ثابت زاده، در ادامه وجود بحث " تحول " را در هر پديده اي، امري جبري دانست و تاكيد كرد : مقوله تحول، خواسته يا ناخواست، امري جبري است، اما اين امر جبري مي تواند هدايت و در مسيرهاي اصلي خود جريان پيدا كند و براي آن بايد سال هاي سال وقت، هزينه و انرژي گذاشت. به عنوان مثال، آيا موسيقي ما همان موسيقي 100 يا 200 سال پيش است؟ آيا استاد شجريان به شيوه 50 سال پيش آواز مي خواند؟

ثابت زاده، موسيقي امروز را متحول شده موسيقي قديم عنوان كرد و تصريح كرد : بايد دفاتري براي ارائه موسيقي در مراسم مختلف و حتي مراسم عروسي و جشن هاي عامه مردم به وجودآيد. متاسفانه در برهه كنوني موزيسين ها، خود را پيامبر مي دانند و از حاضر شدن در جمع هاي مردمي خودداري مي كنند. در صورتي كه اگر با تار و تنبك نواهاي عروسي نواخته شود، بهتر است كه با " ارگ " و ديگر سازهاي غربي، اين آهنگها در اختيار مردم قرار بگيرد.

به گفته اين پژوهشگر موسيقي، رسانه تلويزيون، نقش عمده اي درگرايش جوانان به موسيقي غربي دارد .

وي ادامه داد: ارائه موسيقي ضعيف، سبك و غيركارشناسي، از كانال ارتباطي تلويزيون يكي از ضعف هايي است كه سهم بسيار مهمي در تحريف مسير اصلي موسيقي اصيل ايراني داشته است.

وي گفت : تلويزيون مي تواند محلي براي ارئه انواع موسيقي كارشناسي شده پاپ، راك، جاز ، سنتي و ... باشد، نه اينكه موسيقي هايي را به خورد مردم بدهد كه روز به روز آنها را از موسيقي خوب، دورتر نمايد.