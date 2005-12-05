به گزارش خبرنگار هنري خبر گزاري "مهر" از كرج، در اين نمايشگاه توان‌يابان آثار هنري خود را در رشته‌ها ي نقاشي، گليم‌بافي، قاليبافي، معرق كاري و گلسازي در معرض ديد عموم قرار مي‌دهند و علاقمندان با مهارت‌هاي هنري آنها آشنا خواهند شد.

معاون امور توان‌بخشي بهزيستي شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: "اين نمايشگاه از سال 76 در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده و هدف از برگزاري آن معرفي معلولان به جامعه به عنوان افرادي توانمند، معرفي مركز خدمات توان‌يابي و آشنا كردن شهروندان با عملكرد اداره بهزيستي كرج در امر تسريع روند مشاركت توان‌يابان در فعاليت‌هاي اجتماعي است."

سيد قباد وزيري خاطرنشان كرد: "مواد اوليه به صورت رايگان از سوي اداره بهزيستي در اختيار توان‌يابان قرار مي‌گيرد و همه سود حاصل از فروش آثار هنري موجود در نمايشگاه، مستقيماً به توان‌يابان خواهد رسيد."

بيشتر آثار موجود در نمايشگاه متعلق به توان‌يابان ذهني است.

اين نمايشگاه با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهزيستي كرج برپا شده است.