فرماندار بوشهر عصر چهارشنبه در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه توان‌یابان سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور هستند و حمایت از آنان باید در همه حوزه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

محمد مظفری با قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه افزود: فراهم‌سازی مکان‌های ویژه برای عرضه آثار هنری توان‌یابان اقدامی ارزشمند در جهت شکوفایی استعدادها و تقویت روحیه اجتماعی این قشر به شمار می‌رود.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهتمام دولت در حمایت از معلولان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر توان‌یابان در عرصه‌های مختلف جامعه را فراهم کند.

این نمایشگاه به همت اداره بهزیستی شهرستان بوشهر و با مشارکت جمعی از مسئولان محلی برگزار شد و آثار متنوعی از نقاشی و هنرهای دستی توان‌یابان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت