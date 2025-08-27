  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

نمایشگاه آثار هنری توان‌یابان بوشهر افتتاح شد

بوشهر- همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، نمایشگاه نقاشی و آثار هنری توان‌یابان بوشهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

فرماندار بوشهر عصر چهارشنبه در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه توان‌یابان سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور هستند و حمایت از آنان باید در همه حوزه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

محمد مظفری با قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه افزود: فراهم‌سازی مکان‌های ویژه برای عرضه آثار هنری توان‌یابان اقدامی ارزشمند در جهت شکوفایی استعدادها و تقویت روحیه اجتماعی این قشر به شمار می‌رود.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهتمام دولت در حمایت از معلولان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر توان‌یابان در عرصه‌های مختلف جامعه را فراهم کند.

این نمایشگاه به همت اداره بهزیستی شهرستان بوشهر و با مشارکت جمعی از مسئولان محلی برگزار شد و آثار متنوعی از نقاشی و هنرهای دستی توان‌یابان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت

