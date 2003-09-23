مجموعه شعر « با چتري از باران و دلتنگي» منتشر شد

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" اين مجموعه كه 48 غزل سروده شده از« حيدر منصوري » شاعر جوان بوشهري را در بر مي گيرد، مقدمه اي از« خليل عمراني» را نيز در خود جاي داده است.

عمراني در مقدمه خود شعر منصوري را چنين تعريف مي كند:« شعر منصوري از نمونه هاي خوب شعر متعهد يا به تعبيري بهتر شعر مسوول است . شعري كه همه دغدغه هاي انساني را بستر حركت خود قرار داده است و از هر دغدغه و زاويه اي از زندگي انسان به زيبايي سخن مي گويد. آميزه اي از عشق ، اميد و اندوه شعر منصوري را شاخص مي كند ».

گفتني است در اين مجموعه تعدادي اشعار عاشورايي نيز وجود دارد كه به شهداي كربلا و8 سال دفاع مقدس تقديم شده است. ابياتي را كه در ادامه مي خوانيد برگرفته از غزلي با عنوان «نامه بهار» است كه به شهيدان جبهه ايثار تقديم مي گردد.

هرچند پاره پاره بر دست مي رسند

تا بوي خون و آتش و دود است، مي رسند

پرچم به دوش و معجزه در چشماهيشان

از گيرو دار حادثه سرمست مي رسند

بر شانه نسيم به امضاي آفتاب

با نامه بهار به پيوست مي رسند...

مجموعه شعر « با چتري از باران و دلتنگي» سروده " حيدر منصوري" توسط انتشارات نسل مرواريد منتشر و باقيمت 550 تومان در بازار كتاب موجود است.