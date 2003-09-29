"جوان ايراني" به اصفهان مي رود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، موسيقي نخستين ساخته داريوش بابائيان ، تهيه كننده سينما، در مقام كارگردان، توسط آندره آرزومانيان ساخته شده است.

داريوش بابائيان، كارگردان و طراح صحنه اين فيلم به خبرنگار هنري "مهر" گفت: در يكي دو روز آينده از اين فيلم كپي تهيه مي كنيم وبراي جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان اصفهان مي فرستيم.

"جوان ايراني" در بخش مسابقه اين جشنواره حضور خواهد داشت. اين فيلم به قصه دو خواهر مي پردازد كه به دليل فضاي سرد و بي روح مادي و ماشيني جامعه امروز در مناسبات روزمره خود دچار سردرگمي مي شوند.



فيلمبرداري اين فيلم در تهران، مكه، مدينه و چند شهر ديگر عربستان سعودي تصويربرداري شده است وبرخي از عوامل اين فيلم عبارتند از: نويسندگان: داريوش بابائيان، بهروز خلجي، مدير تصويربرداري: مصطفي كشفي(ايران)، كيان بابايان(عربستان)، صدابرداري وصداگذاري: ابراهيم بخشي، تدوين:آرش معيريان، مدير توليد: فهيمه ساعي، عكاس: بهزاد مطرح، بازيگران: منوچهر عليپور، كيميا بابائيان، فهيمه ساعي، شراره دولت آبادي، بابك نوري، داود اميراحمدي،كيان بابائيان،مهدي دياني، عزت تحسيري، آرش عليپور، سارا صالحي، مرجان ارزيلي، سمر نوريان، تارا فاتحي، صديقه ميرصابري، مزدا مراد عباسي و حجت الاسلام مهدي احمدي، بازيگران عرب: محمد داوود، زينعلي ايمان، ماجد حمدي، تهيه كننده: منوچهر زبردست.



"جوان ايراني" محصول مؤسسه فرهنگي هنري شكوفا فيلم است.