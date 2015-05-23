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۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

دبیر پنجمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران معرفی شد

دبیر پنجمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، متین ایزدی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران از سال ۸۹ به منظور ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ایرانی و حمایت از استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی سازی و تقویت تولید ملی، ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری آغاز به کار کرد که پنجمین دوره آن در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

از دیگر اهداف این جشنواره می‌توان به ارتقاء و رشد کمی و کیفی تولیدات، نمایش توانمندی‌های متخصصان و هنرمندان ایرانی و ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های جوانان و معرفی بازی‌های برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازی‌سازی اشاره کرد.

کد مطلب 2758189

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