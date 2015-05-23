به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران از سال ۸۹ به منظور ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ایرانی و حمایت از استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی سازی و تقویت تولید ملی، ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری آغاز به کار کرد که پنجمین دوره آن در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

از دیگر اهداف این جشنواره می‌توان به ارتقاء و رشد کمی و کیفی تولیدات، نمایش توانمندی‌های متخصصان و هنرمندان ایرانی و ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های جوانان و معرفی بازی‌های برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازی‌سازی اشاره کرد.