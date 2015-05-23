به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از سالن ورزش‌های باستانی حضرت ابوالفضل(ع) در قم اظهار داشت: برنامه وزارت ورزش و جوانان و به تبع آن اداره کل ورزش و جوانان قم برخورداری مناطق محروم یا کم برخوردار از فضاهای ورزشی است و این روند را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: برنامه ما این است که امکانات ورزشی در مناطق کم برخوردار قم توسعه یابد و همه مردم قم در هر نقطه شهر بسته به شرایط فیزیکی آن منطقه بتوانند از امکانات و فضاهای ورزشی بهره‌مند شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: عدالت در توسعه فضاهای ورزشی رعایت می‌شود و بتدریج با توسعه فضاهای ورزشی در نقاط مختلف قم، سرانه ورزشی قم افزایش پیدا می‌کند.

عابدی بیان داشت: ورزش‌های پهلوانی منشأ معنویت و اخلاق در ورزش است و توسعه برنامه‌های فرهنگی که به گسترش اخلاق می‌انجامد برنامه‌ای است که اجرای آن را در هیئت‌های ورزشی در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی عنوان کرد: مایه مباهات است محلی را که افتتاح کردیم سرمنشأ ورزش معنوی و معرفتی است. و ورزش معنوی و معرفتی نه تنها مورد تأکید مقام معظم رهبری است بلکه ریاست محترم جمهور و نیز وزیر ورزش و جوانان بر ورزش پاک، معنوی و معرفتی سفارشات زیادی داشته‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: یکی از اهداف عمده فرهنگی اداره کل ورزش استان قم تلاش برای محقق کردن و توسعه شعار ورزش پاک، معنوی و معرفتی می‌باشد و امیدواریم با نهادینه شدن این شعار در بین جوانان شاهد ظهور آن در تمامی میادین زندگی آن‌ها باشیم.