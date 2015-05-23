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۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۴۲

عابدی:

امکانات ورزشی در مناطق کم برخوردار قم توسعه می‌یابد

امکانات ورزشی در مناطق کم برخوردار قم توسعه می‌یابد

قم - مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه عدالت در توسعه فضاهای ورزشی رعایت می‌شود، گفت: امکانات ورزشی در مناطق کم برخوردار قم توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از سالن ورزش‌های باستانی حضرت ابوالفضل(ع) در قم اظهار داشت: برنامه وزارت ورزش و جوانان و به تبع آن اداره کل ورزش و جوانان قم برخورداری مناطق محروم یا کم برخوردار از فضاهای ورزشی است و این روند را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: برنامه ما این است که امکانات ورزشی در مناطق کم برخوردار قم توسعه یابد و همه مردم قم در هر نقطه شهر بسته به شرایط فیزیکی آن منطقه بتوانند از امکانات و فضاهای ورزشی بهره‌مند شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: عدالت در توسعه فضاهای ورزشی رعایت می‌شود و بتدریج با توسعه فضاهای ورزشی در نقاط مختلف قم، سرانه ورزشی قم افزایش پیدا می‌کند.

عابدی بیان داشت: ورزش‌های پهلوانی منشأ معنویت و اخلاق در ورزش است و توسعه برنامه‌های فرهنگی که به گسترش اخلاق می‌انجامد برنامه‌ای است که اجرای آن را در هیئت‌های ورزشی در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی عنوان کرد: مایه مباهات است محلی را که افتتاح کردیم سرمنشأ ورزش معنوی و معرفتی است. و ورزش معنوی و معرفتی نه تنها مورد تأکید مقام معظم رهبری است بلکه ریاست محترم جمهور و نیز وزیر ورزش و جوانان بر ورزش پاک، معنوی و معرفتی سفارشات زیادی داشته‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: یکی از اهداف عمده فرهنگی اداره کل ورزش استان قم تلاش برای محقق کردن و توسعه شعار ورزش پاک، معنوی و معرفتی می‌باشد و امیدواریم با نهادینه شدن این شعار در بین جوانان شاهد ظهور آن در تمامی میادین زندگی آن‌ها باشیم.

کد مطلب 2758455

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