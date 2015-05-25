داروهای قاچاق و عسلهای تقلبی بازار زنبورداران گلستانی را کساد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرورش زنبور عسل از دیرباز به صورت سنتی در گلستان رایج بوده و به تدریج با افزایش زنبورداران، از سنتی به کمی مدرن تر تبدیل شده است.

وجود ۱۲۶ هزار کلنی زنبور عسل که توسط دو هزار و ۷۰۰ نفر زنبوردار پرورش و نگهداری می شود نشان از اهمیت این شغل در استان گلستان است.

فصل بهار و تابستان می توان کندوهای رنگین زنبوردارانی که در دشت ها و جنگل های گلستان مستقر شده اند را مشاهده کرد. زنبوردارانی که ماه ها تلاش می کنند و شبانه روز به مراقبت از زنبور خود می پردازند تا بتوانند محصولی با کیفیت برای عرضه به بازار تهیه کرده و روزی رسان خانواده خود باشند.

به گفته مسئولان، سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰ تن عسل در استان تولید شد که البته مسئولان استانی از افزایش ظرفیت این محصول در سال های آینده تا ۵۰ درصد نیز سخن گفته اند.

یكی از مهمترین ویژگی عسل تولیدی در کوهستان ها و مناطق جنگلی گلستان ارزش دارویی و طبیعی بودن آن است، اما عده ای سودجو باعث شده اند تا مشتریان پروپا قرص این نوع عسل مانند سابق رغبتی به خرید این محصول نشان ندهند.

امروزه بیشتر تولیدات به صورت سنتی و در بازارهای خانگی به فروش می رسد و به دلیل وجود عسل های غیرطبیعی مردم کمتر برای تهیه عسل به مراکز عرضه مراجعه می کنند.

از طرفی به دلیل اینکه قانون مدونی برای متخلفان این بخش تدوین نشده برخی از سود جویان اقدام به عرضه عسل های غیرطبیعی و غیراستاندارد می کنند.

مرتضی محمد زاده یكی از تولید كنندگان عسل طبیعی در این خصوص به خبرنگار مهر، می گوید: از آنجایی كه نظارتی برمحصولات تولیدی وجود ندارد افراد متخلف با عرضه انواع عسل های تقلبی و فروش آنها به عنوان عسل طبیعی و عسل کوهپایه می پردازند و با این کار علاوه بر به خطر انداختن سلامت، به تولیدات و دسترنج تولیدکنندگان واقعی نیز ضربه می زنند.

هیچ نظارتی بر عرضه عسل وجود ندارد

این زنبوردار ادامه می دهد: هیچ نظارتی بر عرضه عسل وجود ندارد و هر كسی به راحتی می تواند در كنار خیابان و بازارچه های محلی اقدام به فروش كند.

وی بیان می کند: درصورتی كه اگر قانونی در خصوص برخورد با عرضه كنندگان عسل تقلبی وجود داشت و با متخلفان برخورد می شد هركسی به خود اجازه نمی داد كه اینگونه سلامتی مردم را به خطر بیندازد.

وی اضافه می کند: در گرگان به راحتی و در ملا عام فروشندگان عسل های تقلبی درمکان هایی مانند بازار نعلبندان فعال هستند و عسل های خود را در ظرف های حلبی دسته دوم به فروش می رسانند.

محمدزاده ورود عسل های نامرغوب از استان های دیگر و بسته بندی بدون نظارت آن ها در گلستان را مشکل دیگر زنبورداران دانست و گفت: برخی، محصولات درجه چندم استان های دیگر را ارزان خریداری کرده و با بسته بندی در گلستان، زیر قیمت عسل های تولیدی استان می فروشند.

اما مشکلات زنبور داران فقط محدود به عسل های تقلبی و بی کیفیت نیست. وجود انواع بیماری ها یكی از چندین مشكلات زنبورداران است لذا اقدامات پیشگیرانه ومداوای به موقع آنها می تواند از آسیب های جدی جلوگیری كند.

این در حالی است كه اكثر پرورش دهندگان زنبورعسل از كمبود و گرانی داروها گله مند هستند، چرا كه در سال های اخیر كمبود برخی از داروها باعث شده تا زنبورداران با ضرر و زیان زیادی مواجه شوند.

علی محمد زاده ۱۵ سال است كه زنبورداری می كند و دراین خصوص به خبرنگار مهر می گوید: در صورت بیمار شدن تنها یك زنبور بیماری به سایر كلونی ها سرایت می كند و در اینجا تشخیص سریع بیماری و وجود داروی مناسب می تواند از بروز تلفات و انتقال بیماری به سایر زنبورها در منطقه جلوگیری كند.

بیشتر پرورش دهندگان زنبورعسل از كمبود و گرانی داروها گله مند هستند، چرا كه در سال های اخیر كمبود برخی از داروها باعث شده تا زنبورداران با ضرر و زیان زیادی مواجه شوند.

این پرورش دهنده زنبور ادامه می دهد: از آنجایی كه برای تولید عسل اصل، به وجود انواع گل و گیاه نیاز است لذا وجود مراتع و جنگلها نقش بسیار مهمی در روند تولید دارد.

محمد زاده می گوید: ورود دام ها به زمین هایی که زنبوردار باید در آن کندوهای خود را بگذارد و از بین رفتن گلها و گیاهان آن یکی از مشکلات عمده زنبورداران است.

وی اضافه می کند: از طرفی افراد بومی منطقه نیز اجازه نمی دهند زنبوردار کندوها را در جاهای خاصی بگذارد و برای آن محل نیز اجاره های سنگینی می گیرند.

وی ادامه می دهد: برای تولید عسل دارویی و اصل، زنبوردار باید در هر فصلی به دنبال گل و گیاهان دارویی آن فصل باشد و نمی تواند در یک مکان به صورت ثابت زندگی کند. زنبورداران در فصول مختلف به ویژه در بهار و تابستان برای گرفتن عسل های طبیعی مرغوب به دامنه دشت ها و جنگل ها و کوهستان می روند.

این تولید کننده عسل ادامه می دهد: به علت عدم وجود مرجعی برای تفکیک عسل های طبیعی و غیرطبیعی زنبورداران با این مشکلات مواجه هستند كه باید به این موضوع رسیدگی شود.

یكی از موضوعات مهم در خصوص عسل وضعیت بسته بندی آن است. برخلاف خیلی از محصولات كه بسته بندی زیبا و مناسب آن خریدار را جذب خود می كند اما در خصوص عسل این موضوع برعكس است چرا كه بیشترخریداران با مواجه شدن با اینگونه عسل آن را تولید كارخانه ومصنوعی فرض می كنند و رغبتی به خرید آن ندارند.

اتحادیه استانی زنبوردارن استان تشکیل می شود

مدیر امور زنبورداری جهاد کشاورزی استان در خصوص وضعیت زنبورداری استان به خبرنگار می گوید: قرار است بهره برداران زنبور عسل استان که بالغ بر سه هزار نفر را تشکیل می دهند تحت پوشش هفت شرکت تعاونی زنبورداری قرار گیرند و خدمات زنبورداری از این پس از طریق از طریق اتحادیه به آنان ارائه شود.

شبیر بصیری با بیان این که گلستان رتبه ۱۲ تولید عسل کشور است، می افزاید: یکی از مزیت های تشکیل اتحادیه زنبورداران جمع آوری اطلاعات زنبورداران در قالب بانک اطلاعاتی و ارائه خدمات یکپارچه به آنان است.

وی بیان می کند: ضمن این که سیاست های عمده سازمان جهاد در قبال زنبورداران فعال سازی تشکل های زنبورداری است که در صورت فعال بودن از صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری استفاده می کنند و از طرفی مسئولیت بازار را در موضوع عسل حل می کنند و عسل ها از لحاظ کیفیت در جه بندی می شوند.

این مسئول در ادامه با بیان این که عسل ارزان ترین محصول زنبور است می گوید: محصولات دیگر زنبور مانند ژله رویال و زهر و گرده و موم هنوز در کشور ما بهره برداری نمی شود چرا که هنوز فرهنگ استفاده از آن جا نیفتاده است.

محصولات دیگر زنبور مانند ژله رویال و زهر و گرده و موم هنوز در کشور ما بهره برداری نمی شود چرا که هنوز فرهنگ استفاده از آن جا نیفتاده است.

وی با بیان این که برندسازی عسل در دستور کار امور زنبور جهاد است می گوید: عسل ها اگر توسط تعاونی شهرستان ها به اتحادیه تحویل شود و امکانات تشخیصی برای عسل های تقلبی و طبیعی وجود داشته باشد می توان به برندسازی امیدوار بود.

وی ادامه می دهد: ضمن این که ایجاد نمایشگاه های فروش عسل ونحوه تشخیص عسل تقلبی و طبیعی از جمله مواردی است که می تواند به بهبود و افزایش استفاده از این محصول در استان کمک شایانی کند.

با بحث عسل در استان تخصصی برخورد نمی شود

بصیری معتقد است با بحث عسل در استان تخصصی برخورد نمی شود و در کنار هر مغازه و حتی کنار خیابان دستفروش ها هم به فروش عسل مشغولند و مشخص نیست این عسل هایی که در هر کوی و برزن به فروش می رسد آیا مورد تایید استاندارد و یا بهداشت است و یا خیر؟

مسئول امور زنبور جهاد استان در خصوص وضعیت داروهای زنبور می گوید: نظارت بر داروها بر عهده دامپزشکی است و متاسفانه نیمی از داروهای موجود در بازار قاچاق است و استفاده از آن خسارت های زیادی وارد می کند که نظارت دامپزشکی در این زمینه ضروری است.

این مقام مسئول زنبور استان در خصوص وضعیت بیمه زنبورداران می گوید: صندوق بیمه بانک کشاورزی مسئول بیمه زنبورداران است و پرداخت برخی خسارت ها را انجام می دهد اما این وضعیت مطلوب زنبورداران نیست و در حال حاضر نیز بیمه زنبورداران با سختی بسیاری انجام می شود.

وجود دلالان و بیمه نبودن زنبورها و نبود برند را می توان از دیگر مشکلات این قشر بیان کرد. قشری که با همه مشکلات و مشقت ها و عدم حمایت ها هنوز پای این شغل سنتی ایستاده اند. شغلی که در صورت حمایت به اذعان کارشناسان می تواند زمینه اشتغال بسیاری را در استان با توجه به تنوع محصولاتی که دارد ایجاد کند.

گزارش: زهرا خورشید کلائی