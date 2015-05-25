لزوم توجه به تشکلهای مردم نهاد برای حفاظت از میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آدینه محمد سویدانلویی یکشنبه شب در نخستین همايش استاني انجمن هاي ميراث فرهنگي و تشكل هاي مردم نهاد خراسان شمالي كه در محل كمپ آفتاب پتروشيمي خراسان مستقر در بجنورد برگزار شد، با تأکید بر این که می بایست خلاء خراسان شمالي در توسعه فرهنگي رفع شود، افزود: اين استان در توسعه فرهنگي با خلاء هايي مواجه است كه براي رفع آن بايد پژوهش و برنامه ريزي هاي عميق و جدي صورت بگيرد.

وی اضافه کرد: ميراث فرهنگي تلفيقي از حافظه انسان و خلاقيت گذشتگان بوده كه امروز به ما ارث رسيده و می بایست به بهترین نحو ممکن از آن حفاظت و حراست کرد.

سویدانلویی از فرهنگ به عنوان شناسنامه يك ملت ياد كرد و افزود: بايد تاريخ، هويت، آيين، باورها، اعتقادات و ... ما به صورت ادبيات شفاهي به جامعه منتقل شده تا حفاظت پایدار از آنها صورت گرفته باشد.

وی با اشاره به خلاء هاي موجود در توسعه فرهنگي خراسان شمالي تصريح كرد: براي رفع اين خلاء ها بايد برنامه ريزي و پژوهش های مناسبی صورت بگیرد و اداره کل میراث فرهنگی استان نیز در این زمینه عزمی جدی دارد.

سویدانلویی لازمه برنامه ريزي درست و جدي براي رفع مشكلات مسائل فرهنگي را شناسايي نيازهاي مردم جامعه عنوان كرد و افزود: لازم است در این راستا همکاری و هماهنگی متولیان فرهنگی استان افزایش یابد.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه حفظ هويت ايراني اسلامي محور اصلي ميراث فرهنگي استان است، اظهار داشت: يكي از عوامل موفقيت كشورهايي نظیر ژاپن تقويت هويت فرهنگي با تلفيق سنت و مدرنيته است كه ما نيز بايد در اين راستا گام برداريم تا موفقيت هاي لازم كسب شود.

سويدانلويي با بيان اينكه ميراث فرهنگي استان با كمبود نيروي حفاظتی مواجه است، گفت: تشكل هاي مردم نهاد در حفاظت و حراست از ميراث فرهنگي و معنوي استان نقش بسزايي دارند كه بايد به آنها توجه شود.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي گفت: اين استان از ظرفيت هاي بالقوه اي در زمينه هاي گردگشري و فرهنگي برخوردار بوده و برای بالفعل کردن این ظرفیت ها و جذب گردشگر، می بایست با استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردم نهاد، سرمایه گذاری های لازم در این بخش صورت گیرد.