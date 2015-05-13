۵۴۵ اثر ملموس خراسان شمالی ثبت ملی شده است

محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه میراث ملموس این استان، از مجموع یک هزار و ۲۰۰ اثر شناسایی شده، تاکنون ۵۴۵ اثر ثبت ملی شده است.

وی تعداد آثار ملموس در خراسان شمالی را ۵۴۵ مورد و آثار ناملموس كه رویدادهای تاریخی و فرهنگی را در بردارد ۴۰ اثر عنوان کرد.

سویدانلویی با اشاره به سیاست دولت در راستای ساماندهی و حفاظت از آثار و بناهای تاریخی گفت: با توجه به واگذاری برخی آثار به بخش خصوصی، مرمت و بازسازی آن نیز تنها با مشاركت مردم و مالكان امکان پذیراست.

سویدانلویی افزود: در حال حاضر حسینیه جاجرمی در بجنورد به بخش خصوص واگذار شده و رباط قره بیل نیز با هدف گذاری مجموعه خدماتی و رفاهی در آینده نزدیک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: با تسریع در احیاء و مرمت ارگ تاریخی بلیقس، این اثر تاریخی استان نیز در مسیر ثبت جهانی قرار می گیرد.

سویدانلویی با اشاره به پیگیری های جدی در مورد احیاء كاروان سراهای مسیر جاده ابریشم تصریح كرد: از ۱۱ كاروان سرای قرار گرفته در این مسیر، ۱۰ كاروان سرا در حوزه خراسان شمالی قرار دارد كه با احیاء این رباط ها در تلاش برای ثبت جهانی آن هستیم.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: حوزه گردشگری این استان به لحاظ درآمد ارزی در سطح پایینی قرار دارد كه با ثبت جهانی این آثار می توان گردشگر بین اللملی جذب كرد.

وی با اعلام اینكه موسیقی بخشی شمال خراسان در سال ۹۰ در فهرست جهانی ثبت شده است، افزود: برای ثبت جهانی كشتی با چوخه استان نیز پرونده ای تشكیل شده است.

سویدانلویی همچنین گفت: گردشگری خراسان شمالی در زیرساخت ها وضعیت نامناسبی دارد، چرا كه ۶۳ مورد تاسیسات گردشگری که تا کنون توسط دولت ایجاد شده، متاسفانه به حال خود رها شده است.

مدیركل میراث فرهنگی استان با بیان اینكه این استان از ظرفیت های بالقوه ای در حوزه های مختلف گردشگری، تاریخی و فرهنگی برخوردار است، اظهار داشت: برای توسعه گردشگری استان باید زیرساخت های جذب سرمایه گذار نیز تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان بیش از ۹۱۰ هزار نفر جمعیت دارد.