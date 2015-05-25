برنامه دولت برای تورم تک رقمی در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نیلی امروز در نشستی خبری درباره رکود و تورم در کشور گفت: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، خروج از رکود با مشکل مواجه می شود. این در حالی است که در سال ۹۳ ثبات بازار ارز و تورم نزولی دو اتفاق مثبت بود، به هر حال کنترل تورم نگه داشتن آن در رقم ۱۵ درصد نیست.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه باید همه متوجه شوند که کشور از لحاظ اقتصادی و تورم به یک وضعیت با ثبات و پایدار رسیده است، تا سرمایه گذاری ها آغاز شود، تصریح کرد: پس از حل مشکل تورم، رکود هم حل می شود و در این بحث بحث تقدم و تاخیر مطرح است.

وی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از برنامه دولت برای تک رقمی کردن تورم در سال های ۹۵ و ۹۶ خبر داد و گفت: سال جاری سال تک رقمی شدن نرخ تورم نیست و حل مشکل تورم در چند گام انجام خواهد شد.

نیلی از برگزاری بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای دهم و یازدهم خردادماه جاری در تهران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خبرداد و گفت: با توجه به اینکه بحث خروج از رکورد از بزرگترین مسائل کشور است، در این همایش در این زمینه تبادل نظر خواهد شد.

وی با ذکر این مطلب که درباره موضوع رکود تحقیقات وسیعی را درباره تمام کشورهای دنیا انجام داده ایم که نتیجه آن را در تابستان با انتشار کتابی اعلام خواهیم کرد، افزود: اگر به اصلاح ساختار بانکها نپردازیم نمی توانیم تورم را کنترل کنیم و آن را کاهش دهیم، نمی توانیم چشم را به روی تامین مالی بنگاه ها ببندیم و نمی توانیم مباحث بانکداری بدون ربا را بدون الزامات فقهی آن اجرایی کنیم و تمامی این مسائل در همایش مذکور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد و با اشاره به تجارب موفق و ناموفق یکسان سازی نرخ ارز گفت: در همایش امسال به بررسی نوسانات ارزی می پردازیم. همچنین دانشنامه بانکی ایران تدوین شده که در همایش رونمایی می شود.