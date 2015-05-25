مدیر انتشارات نوید شیراز تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در آیین معارفه مدیرکل نهاد کتابخانه های فارس از مدیر انتشارات نوید شیراز با لوح تقدیری از سوی مشاورعالی استاندار فارس، تجلیل به عمل آمد.

داریوش نوید گویی در این مراسم گفت: باید نشان بدهیم استان فارس در مقابله با مشکلات پیروز است.

وی با گلایه از نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نبود ارتباط مردم با این نهاد در نمایشگاه کتاب تهران، ابراز کرد: امسال ۲۸میلیارد تومان بن کارت برای مراکز علمی و دانشگاهی قرار گرفت که از ناشران عربی و غربی خرید کنند.

رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز فارس، اشاره کرد: اگر می گوییم مردم باید اهل کتابخوانی بشوند باید به این مسایل توجه کرد.

وی افزود: باید در اثبات پایتخت فرهنگی کشور به صورت عملی نه روی کاغذ کار شود.