ممنوعیت شرکت كارمندان دانشگاه آزاد در حوزه امتحانی محل خدمت خود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اعلام این مطلب افزود: كارمندان دانشگاه آزاد اسلامی توجه داشته باشند در صورتیكه حوزه انتخابی آنها برای آزمون كارشناسی ارشد همان واحد دانشگاهی محل خدمت آنها است، لازم است با مراجعه به معاونت آموزشی واحد دانشگاهی محل خدمت نسبت به تغییر محل حوزه امتحانی خود اقدام كنند.

علوی فاضل تأكید كرد: در صورتیكه فردی با شرایط مذكور حوزه خود را تغییر ندهد در روز امتحان از شركت او در آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

وی یادآور شد: آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ ۷، ۸ و ۹ خردادماه برگزار خواهد شد.

داوطلبان هرچه سریعتر برای دریافت برگه ورود به جلسه كارشناسی ارشد خود اقدام كنند

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد همچنین گفت: داوطلبانی كه در آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام كرده اند، هرچه سریعتر با مراجعه به سایت www.azmoon.org نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه خود اقدام كنند.

وی گفت: درصورتیكه داوطلبان در برگه های ورود به جلسه خود نواقصی شامل: اطلاعات فردی، عكس، دین، زبان و سـهمیـه مشاهده كردند، می توانند به باجه های رفع نقص در واحدهای دانشگاهی كه بعنوان حوزه برگزاری انتخاب كرده اند، مراجعه كنند.

علوی فاضل در خصوص آدرس حوزه های امتحانی تهران گفت: مراكز رفع نقص خواهران : دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مركزی به آدرس: شهرك قدس (غرب سابق)، میدان صنعت، ابتدای خیابان ایران زمین، روبروی اداره برق و حوزه برادران: مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، واحد تهران مركزی به آدرس: میدان امام حسین، خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی است. داوطلبان می توانند از ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ و عصرها از ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ برای رفع نقص مراجعه كنند.