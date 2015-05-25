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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

شورای استان صلاح الدین عراق:

پالایشگاه بیجی طی ساعات آینده آزاد خواهد شد

پالایشگاه بیجی طی ساعات آینده آزاد خواهد شد

منابع وابسته به شورای استان صلاح الدین عراق از آزاد سازی قریب الوقوع پالایشگاه بیجی از داعش و حرکت نیروها برای آزاد سازی مناطق دیگر از جمله الشرقاط خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، خالد الخزرجی معاون رئیس کمیته امنیتی شورای استان صلاح الدین تاکید کرد: نیروهای فرماندهی عملیات صلاح الدین در حال پیشروی به سوی پالایشگاه بیجی ازدو سمت برای بازپس گیری آن است؛محور شمال شرقی و شمال غربی.

وی افزود: در محور شمال شرقی ماموریت به خوبی انجام شده و مناطق الحمره و البوطعمه آزاد شده  و بمب ها و منازل بمبگذاری شده خنثی شده است.در محور شمال غربی نیز نیروها توانسته اند به نیروهای داخل پالایشگاه برسند.

الخزرجی تاکید کرد: طی ساعات آینده پالایشگاه به طور کامل و نیز منطقه الصینیه که خطری برای پالایشگاه است،آزاد خواهد شد.

وی افزود: محور بعدی فرماندهی عملیات صلاح الدین پس از آزاد سازی بیجی به طور کامل، الشرقاط و دیگر مناطق است.

شایان ذکر است که ابومهدی المهندس معاون رئیس هیئت الحشد الشعبی عراق روز گذشته از تصمیم نیروهای مردمی برای عملیات گسترده برای آزاد سازی پالایشگاه بیجی و همه مناطق اطراف آن خبر داده بود.

کد مطلب 2760392

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    نظرات

    • علام ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
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      مسئولین یک کشور میجگن که مناطق کشور خودشون رو از دست داعش ازاد کنند واقعا تاسف برانگیزه

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