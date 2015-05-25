پالایشگاه بیجی طی ساعات آینده آزاد خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، خالد الخزرجی معاون رئیس کمیته امنیتی شورای استان صلاح الدین تاکید کرد: نیروهای فرماندهی عملیات صلاح الدین در حال پیشروی به سوی پالایشگاه بیجی ازدو سمت برای بازپس گیری آن است؛محور شمال شرقی و شمال غربی.

وی افزود: در محور شمال شرقی ماموریت به خوبی انجام شده و مناطق الحمره و البوطعمه آزاد شده و بمب ها و منازل بمبگذاری شده خنثی شده است.در محور شمال غربی نیز نیروها توانسته اند به نیروهای داخل پالایشگاه برسند.

الخزرجی تاکید کرد: طی ساعات آینده پالایشگاه به طور کامل و نیز منطقه الصینیه که خطری برای پالایشگاه است،آزاد خواهد شد.

وی افزود: محور بعدی فرماندهی عملیات صلاح الدین پس از آزاد سازی بیجی به طور کامل، الشرقاط و دیگر مناطق است.

شایان ذکر است که ابومهدی المهندس معاون رئیس هیئت الحشد الشعبی عراق روز گذشته از تصمیم نیروهای مردمی برای عملیات گسترده برای آزاد سازی پالایشگاه بیجی و همه مناطق اطراف آن خبر داده بود.