رشد کمی و کیفی مطبوعات لرستان/ دانش رسانه ای خبرنگاران ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نشریات و مطبوعات غرب کشور در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره مطبوعات یک رویداد فرهنگی ارزشمند است، اظهار داشت: این جشنواره یک تاثیر فوق العاده بر جامعه و مطبوعات استان دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری اینگونه جشنواره ها یک میدان رقابت و مسابقه است، تصریح کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی را فراهم می کند که نویسندگان و صاحبان رسانه های محلی و کشوری در کنار هم قرار گیرند و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند.

برگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور فرصتی برای مقایسه و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فعالان حوزه رسانه در این جشنواره ها می توانند به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و در مقام مقایسه برآیند، افزود: بهترین روش برای پی بردن به نقاط ضعف و قوت روش مقایسه ای است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این جشنواره فرصتی فراهم شده که مقایسه ای بین کارها و آثار رسانه ها صورت گیرد و نقاط ضعف و قوت مشخص شود، گفت: باید در راستای ارتقای دانش رسانه ای قدم برداشته شود.

وی یادآور شد: گردآمدن مجموعه اثرگذاران بر افکار عمومی سبب می شود که بر افکار خودشان هم اثرگذاری صورت گیرد.

خبرگزاری ها استقبال عمومی بیشتری دارند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه درپاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه کدام یک از رسانه ها اثرگذاری بیشتری بر جامعه دارند و فعالیت آنها اثرگذار تر بوده است، گفت: هرکدام از اشکال رسانه ها مخاطب خاص خود را داشته و میدان کار خاصی دارند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه از نظر استقبال عمومی و با توجه به در دسترس بودن ابزار تکنولوژی خبرگزاری ها نقش بیش تری ایفا می کنند، تصریح کرد: از نظر ماندگاری مطالب و تجزیه و تحلیل مسائل رسانه های مکتوب مثل نشریات و مطبوعات نقش بیشتری ایفا می کنند.

رشد کمی و کیفی مطبوعات استان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ما از ابتدای حضور در استان حمایت از مطبوعات، روزنامه ها، خبرگزاری ها و اصحاب قلم بوده است، اظهار داشت: امروز خوشبختانه ما شاهد رشد کمی و کیفی مطبوعات و نشریات محلی بوده ایم.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: برگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور این فرصت را فراهم کرده تا مطبوعات محلی استان با مقایسه خود با سایر نشریات استان های همجوار به نقاط ضعف و قوت خود واقف شوند.

وی در بازدید از کارگاه آموزشی جشنواره نیز با اشاره به اینکه مطبوعات تنها ناقل اخبار نیستند بلکه باید تحلیل گر نیز باشند، گفت: در کنار تعریف، تمجید و انتقاد باید تحلیل هم ارائه شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در کنار انتقاد باید تحلیل صورت گرفته و راهکارها هم ارائه شود، تصریح کرد: باید روش های تحلیل حوادث و وقایع نیز در این کارگاه ها آموزش داده شود.