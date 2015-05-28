رشد پنج برابری اردبیل طی ۳۰ سال گذشته/ لزوم انتخاب شهردار کارآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر پنجشنبه در افتتاح پروژه های عمران شهری و جشن بزرگ «راه روشن» ویژه اعیاد شعبانیه در اردبیل افزود: تنها شهری را که بتوان در این خصوص اشاره کرد، پارس آباد دومین شهر پرجمعیت استان است که طی ۵۰ الی ۶۰ سال اخیر جمعیت آن از چهار هزار نفر به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی توسعه فیزیکی شهری اردبیل را در این مدت بسیار سریع دانست و متذکر شد: اینگونه جهش نیازمند توسعه خدمات شهری، امکانات و تجهیزات شهری، توسعه فضای سبز، معابر، پارگینگ، حمل و نقل عمومی و سایر خدمات شهری است که تا حدودی در این زمینه عقب مانده ایم.

استاندار اردبیل با بیان اینکه سال گذشته برای پروژه های عمران شهری شورا و شهرداری اردبیل بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه کرده، ادامه داد: این رقم در مقایسه با سایر شهرهای هم سطح اردبیل کمتر از یک سوم است.

وی با بیان اینکه اینها نشان می دهد که نیازهای شهری و انتظارات شهروندان به صورت کامل برآورد نشده است، تصریح کرد: با وجود کمک ۵۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری اردبیل طی سال گذشته، برای دستیابی به توسعه لازم نیازمند جذب مشارکت و سرمایه گذاری های بخش خصوصی هستیم.

خدابخش عمران و آبادانی شهرهایی نظیر تبریز را قابل مقایسه با اردبیل ندانست و بیان داشت: مردم اینها را می بینند و انتظار دارند که توسعه پایدار را در اردبیل نیز نظاره باشند.

وی در عین حال توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری در سطح شهر را از مهمترین دستاوردهای شورا و شهرداری در سالهای اخیر برشمرد و این مهم را عین عدالت اسلامی توصیف کرد.

این مسئول با اشاره به موفقیت شورا و شهرداری اردبیل در زمینه ایجاد نشاط و شور اجتماعی، به روزهای سخت شورا در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: شورا باید با انتخاب شهردار کارآمد توسعه شهری را تسریع و روان کند.

رئیس شورای شهر اردبیل نیز در این مراسم ایجاد نشاط در جامعه را از ملزومات زندگی شهری عنوان کرد و یادآور شد: در کنار این توسعه و رشد و آبادانی شهری همه جانبه و پایدار مورد تاکید شورا است.

ذکی الله خوشبخت با اشاره به توسعه شهری اردبیل طی دو سال اخیر، هزینه ۲۴۰ میلیارد تومانی شهرداری برای اجرای بالغ بر ۳۰۰ پروژه طی سال گذشته در مرکز استان را متذکر شد و اضافه کرد: شورا رکود و سکون را در عمران شهری برنتافته و در تمام بخش های عمرانی و اجرایی عملیاتهای توسعه ای را به نمایش گذاشته است.