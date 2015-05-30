محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه به عنوان یکی از مسائل مهم در خدمات رسانی هر چه مطلوب‌تر دیگر دستگاه ها در این ایام یاد کرد و گفت: این اداره کل به منظور آماده سازی جاده برای تردد مسافرین و زائرین عبوری از محورهای این استان، اقدامات لازم از قبیل خط کشی، لکه گیری ونصب تابلوهای مورد نیاز را انجام داده است.

وی اظهار داشت: استقرار گشت های راهداری در سطح جاده ها به ویژه مناطق پرخطر به منظور ارائه خدمت رسانی به مسافران و زائران طراحی و برنامه ریزی شده است.

مشتری یادآور شد: راهداران در تمامی محورهای این استان مستقر شده اند تا در صورت بروز هر مشکلی در جاده ها به سرعت وارد عمل شده و خدمات مورد نیاز را به مسافرین ارائه دهند.

مدیر راهداری راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: در این ایام راهداران در کنار پلیس به صورت مشترک و با همکاری و تعامل با یکدیگر، به زائران خدمات رسانی می کنند.

وی از رانندگان عبوری خواست در صورت نیاز به حضور راهداران با شماره تماس ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مركز مدیریت راه های اداره كل تماس حاصل نمایند.